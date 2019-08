E-Autos fahren noch in der Nische, das Segment wächst aber kräftig

Gefühlt drehen sich Gespräche ums Auto aktuell vor allem um zwei Fragen: Ist es ein SUV? Und wie geht es mit der Elektro-Mobilität voran? Beide Themen markieren die Pole der automobilen Welt. Auf der einen Seite steht das Segment der Geländelimousinen (SUV), das weltweit so stark wächst wie keine andere Fahrzeugklasse. Eine Entwicklung, die von Klimaschützern zähneknirschend beobachtet wird. Auf der anderen Seite stehen die E-Fahrzeuge. Sie sollen eine saubere Mobilität ermöglichen, vorausgesetzt ihre Batterien werden mit Strom aus erneuerbarer Energie geladen. Allerdings fahren sie nach wie vor in der Nische – besonders im Auto-Mutterland Deutschland.

In Deutschland waren zum 1. April rund 57,6 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen. Das geht aus jüngsten Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg hervor. Darunter waren 127.831 reine Elektrofahrzeuge. Das entsprach einem Anteil von gerade mal 0,22 Prozent.

Hinzu kamen 383.413 Hybrid-Fahrzeuge; sie kombinieren Verbrennungs- und Elektro-Motor. Ihr Anteil am Fahrzeug-Gesamtbestand betrug 0,66 Prozent. Von diesen Hybrid-Fahrzeugen waren 72.667 Plug-in-Hybride – deren Batterien werden über eine Steckerverbindung geladen. Sie kamen auf einen Anteil von knapp 0,13 Prozent.

Elektro-Autos sind also nach wie vor absolute Exoten auf deutschen Straßen. Die mit Abstand häufigste Motorisierung ist der Benzinmotor. Zum ersten April waren 35,9 Millionen Benziner in Deutschland zugelassen, was einem Anteil von

62,4 Prozent am Gesamtbestand entspricht. Allerdings legen E-Autos bei den Neuzulassungen stark zu. Auch hierüber geben die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes Aufschluss.

Im ersten Halbjahr wurden hierzulande 31.059 Pkw mit reinem E-Antrieb zugelassen. Das entsprach im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 einer Steigerung um 80,2 Prozent. Der Anteil der reinen Stromer unter den Neuzulassungen betrug 1,7 Prozent.

Die Zahl der Neuzulassungen von Hybrid-Fahrzeugen stieg im ersten Halbjahr um 69,1 Prozent auf 102.995. Der Anteil unter den Neuzulassungen betrug 5,6 Prozent. Darunter waren 16.525 Plug-in-Hybride, 0,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Anteil an den Neuzulassungen betrug ebenfalls 0,9 Prozent.

Zum Vergleich: In Summe wurden in Deutschland im ersten Halbjahr knapp 1,85 Millionen Autos neu zugelassen. Das war gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Plus von 0,5 Prozent. Das Segment der SUV wuchs um 15,3 Prozent, der Anteil unter den Neuzulassungen lag bei 20,3 Prozent.

Auch im Juli gab es bei den E-Fahrzeugen wieder deutliche Zuwächse. 5963 neu zugelassene reine E-Autos standen für ein Plus von 136,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Anteil unter den Neuzulassungen wuchs leicht auf 1,8 Prozent.

Das Segment der Hybrid-Fahrzeuge wuchs um 59 Prozent, 21.560 wurden verkauft. Der Anteil stieg auf 6,5 Prozent. Darunter waren 3270 Plug-in-Hybride. Sie legten um 5,8 Prozent zu und kamen auf einen Anteil von einem Prozent.

Spitzenreiter für reine E-Autos in Deutschland war im ersten Halbjahr Tesla. 6209 Autos des US-Unternehmens wurden neu zugelassen. Rang zwei belegte Renault, die Franzosen kamen auf 5551 Neuzulassungen. Dahinter folgte BMW mit 4288 Stromern, die Marke VW belegte mit 3297 E-Autos Rang vier.

Bei den Hybrid-Fahrzeugen einschließlich der Plug-in-Hybride führte im ersten Halbjahr Audi mit 45.117 Neuzulassungen das Feld an, gefolgt vom japanischen Autobauer Toyota, der auf 24.879 Hybride kam. Rang drei belegte mit deutlichem Abstand Mercedes mit 11.227 Neuzulassungen. Von der Marke VW wurden 183 Hybride neu zugelassen, die Wolfsburger erreichten damit nur Rang 17.

Werden nur die Plug-in-Hybride betrachtet, ergibt sich folgendes Bild: Spitzenreiter war in den ersten sechs Monaten BMW mit 4809 Neuzulassungen. Dahinter folgten Mitsubishi (4131) und Mercedes (1877). Die Markte VW belegte mit 183 Neuzulassungen Rang 12.

Die Wolfsburger wollen den Markt in naher Zukunft allerdings mit neuen Modellen aufmischen. So soll etwa der Golf 8 auch als Hybrid erhältlich sein, zudem stellen die Marke Volkswagen noch in diesem Jahr den ID.3 vor, das erste Modell einer rein elektrisch angetriebenen neuen Fahrzeugfamilie.