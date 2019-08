Wie der Streit zwischen den USA und China Börsen beeinflusst

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat zum Wochenstart die Börsen durcheinander gebracht. Die USA hatten China beschuldigt, den Kurs der eigenen Währung zu manipulieren und sich so unfaire Vorteile im Welthandel zu verschaffen. Der Streit führte zu einer Verkaufswelle und fallenden Kursen am Montag.

Der deutsche Aktienindex Dax hat sich am Dienstag im frühen Handel jedoch kaum verändert präsentiert. Am Morgen notierte das Kursbarometer 0,03 Prozent höher bei 11.662,83 Punkten. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex im Sog des Handelskonflikts zwischen den USA und China 1,8 Prozent eingebüßt. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, legte am Dienstagmorgen um 0,23 Prozent auf 25.096,76 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 rückte um rund 0,1 Prozent vor.

Für etwas Entspannung sorgte Händlern zufolge, dass China seine Währung am Dienstag wieder etwas aufwerten ließ. China hatte am Montag den Yuan abgewertet. Vorwürfe der USA zur Währungsmanipulation wies Peking zurück. Beobachter sind sich sicher: Donald Trump lässt den Handelskrieg mit China eskalieren. Der US-Präsident hat in den vergangenen Wochen immer wieder neue Strafzölle auf chinesische Produkte angeordnet.

Handelsstreit mit China eskaliert mit neuen Trump-Drohungen

Nach dem Handelsstreit zwischen USA und China: Deutsche Börse stabilisiert

Dass der deutsche Aktienmarkt nicht in starkem Maß von dem Handelsstreit betroffen war, liegt auch daran, dass die deutsche Industrie im Juni deutlich mehr Aufträge erhalten hatte als erwartet.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien der Deutschen Post mit einem Kursanstieg um 4,2 Prozent an der Dax-Spitze. Beiersdorf-Papiere drehten nach einem schwachen Handelsauftakt ins Plus und notierten zwischenzeitlich 1,8 Prozent fester. Mit einem Kursgewinn von mehr als 6 Prozent waren die Gea-Aktien klarer Spitzenreiter im MDax. Der sich im Umbau befindende Maschinenbauer hält trotz eines Ergebnisrückgangs im zweiten Quartal an seinen Jahreszielen fest.

Verhaltene Reaktionen zur Leitzins-Senkung in den USA

Metro-Aktien setzten ihre Talfahrt vom Vortag fort und verloren als MDax-Schlusslicht knapp 5 Prozent an Wert. Die Aktien des Verbindungstechnik-Spezialisten Norma Group fielen um 2,8 Prozent.

Wer übrigens von Aktien als Anlagemöglichkeit genug hat, schaut sich oft nach Alternativen um. So läuft auch das Geschäft mit Schuhen gut: Bringen Sneaker mehr als Aktien? (dpa/ac)