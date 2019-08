Dax startet mit Kursplus

Frankfurt/Main Kursgewinne an den Übersee-Börsen und positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China haben dem deutschen Aktienmarkt einen weiteren Schub nach oben gegeben.

Entspannung kam auch von der Währungsseite: Der chinesische Yuan, der zurzeit als Barometer für die allgemeine Marktstimmung angesehen wird, legte zum US-Dollar etwas zu. Die Quartalsergebnisse zahlreicher deutscher Konzerne fielen uneinheitlich aus.

Der Dax gewann in den ersten Handelsminuten 0,78 Prozent auf 11.741,58 Punkte. Bereits am Vortag war der deutsche Leitindex um 0,7 Prozent gestiegen. Allerdings hat der Dax noch einiges aufzuholen, nachdem er in den vergangenen zwei Wochen rund 7 Prozent eingebüßt hatte.

Der MDax, der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Donnerstag um 0,82 Prozent auf 25 333,08 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 1 Prozent vor.