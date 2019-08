Rekordjahr fürs Camping – So viele Übernachtungen wie nie

Ob an den Stränden von Nord- und Ostsee, in den Alpen, in Mittelgebirgen, an Wäldern, Seen oder auch in Großstädten: Camping wird in Deutschland immer beliebter. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben die Übernachtungszahlen um 70 Prozent zugelegt. „2019 erwarten wir ein neues Rekordjahr“,...