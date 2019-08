New York Ein Knick in der Kauflaune der US-Verbraucher hat dem jüngsten Erholungsversuch der Wall Street die Kraft genommen. Der US-Leitindex Dow Jones pendelte nach anfangs deutlicheren Gewinnen um seinen Vortagesschluss. Letztlich rettete er ein Plus von 0,16 Prozent auf 26 403 Punkte in das Wochenende. Der Kurs des Euro lag zuletzt bei 1,0990 Dollar.

