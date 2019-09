Greenpeace protestiert gegen Umweltverschmutzung durch SUVs

Bremerhaven. Gegen die Umweltverschmutzung durch große und schwere Autos haben Greenpeace-Aktivisten in Bremerhaven protestiert. An einem Schiff mit geladenen Sportgeländewagen hängten sie ein Banner mit dem Slogan "Klimakiller an Bord" auf, wie ein Greenpeace-Sprecher sagte. Mit der Aktion kritisiert die Organisation Autohersteller, die schwere und PS-starke Geländelimousinen im Ausland bauen lassen und nach Deutschland verschiffen. "Diese Autos sind durch ihr hohes Gewicht und die großen Motoren deutlich klimaschädlicher als andere Pkw", so der Sprecher.

