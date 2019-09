58 Absolventen der Welfenakademie starten ins Berufsleben

Die Bachelorhüte flogen hoch – nach drei Jahren Studium haben 58 Absolventen der Welfenakademie am Freitag ihren Abschluss gefeiert. Die jungen Frauen und Männer, die das duale Studium an der Akademie in Braunschweig 2016 begonnen hatten, können nun als ausgebildete Betriebswirte in ihr Berufsleben starten. Es war die inzwischen 23. Absolventenfeier der Berufsakademie, die 1993 in privater Trägerschaft gegründet wurde.

Der Geschäftsführer der Akademie, Jens Bölscher, lobte die Leistung der Absolventen, die „sehr anspruchsvolle drei Jahre“ hinter sich hätten. „Es zeigt sich, dass die Welfenakademie auch in diesem Jahr hervorragende Absolventen herausbringt, die zudem gerne in unserer Region arbeiten“, sagte er bei der feierlichen Verabschiedung im Cremlingen Event-Center (ECE) im Kreis Wolfenbüttel.

Nach Angaben des Geschäftsführers hat die Berufsakademie seit ihrer Gründung mehr als 1600 junge Menschen ausgebildet. „Mit diesem praxisnahen und handlungsorientierten Studienmodell leistet die Welfenakademie somit einen unmittelbaren und nachprüfbaren Beitrag zur Bindung von Nachwuchsfach- und -führungskräften an die Region“, so Bölscher.

Er bat die frisch gebackenen Betriebswirte, mit Taten und Worten die Welfenakademie stets ins rechte Licht zu rücken, und ihr zudem „über diesen Tag hinaus“ verbunden zu bleiben.

Diese 58 Absolventen haben ihren Abschluss an der Welfenakademie gemacht:





Merve Akgök, Christina Alimanescu, Daniel Bank, Kira Lorena Bartels, Hanna Becke, Juliette Beeker, Jan Christian Beier, Mareike Bertram, Jill Beyerlein, Lara Sophie Bierstedt, Nina Blanke, Moritz Blume, Isabelle Breska, Chiara Brockmann, Lukas Buse, Lisa Marie Cennami, Mareike Dammann, Robert Enge, Lisa Marie Fricke, Christopher Gebhardt, Isabell Grabowski, Denise Nathalie Gregorzik, Lea Sophie Hartmann, Alexander Henke, Florian Hiller, Jessica Hitschrich, Tobias Jerschensky, Christiane Jurek, Jennifer Keberlein, Marcel Kohlmeyer, Kathrin Kölbl, Jana Kurz, Marc Iven Liefer, Nele Meineke, Daniel Müller, Elisa Neumann, Joyce Ofosuhene, Ann-Cathrin Picklapp, Pascal Priebe, Mara Rehr, Jasper Reichel, Vivienne Rentz, Marina Rosensprung, Josephine Rückborn, Niklas Schäffer, Florian Schmuchler, Timon Schnür, Clara Marie Schomäcker, Thoya Schubert, Felix Seidel, Franziska Stier, Laura Suhr, Roman Tigranyan, Carlotta van’t Noordende, Peter Wachs, Jennifer Wagner, Leon Wermelt, Verena Wohlsdorf.