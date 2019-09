Altmaier: Entscheidung zu Condor-Kredit in nächsten Tagen

Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat eine Entscheidung der Bundesregierung über einen Überbrückungskredit für Condor "in den nächsten Tagen" angekündigt. Das sagte der CDU-Politiker in Berlin am Rande einer Industriekonferenz. Altmaier sagte, die Schwierigkeiten seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. Condor hatte erklärt, einen staatlich verbürgten Überbrückungskredit beantragt zu haben, um "Liquiditätsengpässe" zu verhindern.