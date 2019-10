EU-Kommission plant neue Regeln für Haushaltsgeräte

Die EU-Kommission will neue Regeln für nachhaltige Haushaltsgeräte präsentieren, um Elektroschrott zu vermeiden.

Brüssel. Die EU-Kommission will Haushaltsgeräte nachhaltiger machen. Das soll nicht nur Umwelt und Klima schonen, sondern spart auch noch Geld.

Um Umwelt und Klima besser zu schützen, sollen Hersteller von Haushaltsgeräten mehr in die Pflicht genommen werden. Neue EU-Regeln sollen enorme Einsparungen beim Stromverbrauch und beim Ausstoß von Treibhausgasen bringen.

Damit Kühlschränke, Waschmaschinen oder Geschirrspüler nicht zu schnell auf dem Schrott landen müssen, sollen Haushaltsgeräte künftig leichter zu reparieren sein. Aber das ist noch längst nicht alles.

EU-Regeln für Haushaltsgeräte: Lieber reparieren als wegschmeißen

Die EU-Kommission will Hersteller ab 2021 dazu verpflichten, dass Ersatzteile noch sieben bis zehn Jahre nach Verkauf eines Geräts verfügbar und binnen 15 Tagen lieferbar sind.

Wie die Kommission am Dienstag weiter mitteilte, soll es auch bei Waschmaschinen und Geschirrspülern neue Auflagen zum Wassersparen geben. Dabei werden ein Höchstverbrauch pro Waschgang und Mindestanforderungen an den Wasch- oder Spülerfolg vorgegeben. Ziel dieser Maßnahme soll sein, einen niedrigen Verbrauch für Kunden attraktiver zu machen – im Vergleich zu Billigware und oft schlechter Qualität.

Die neuen Vorgaben entstehen im Rahmen der sogenannten Ökodesign-Richtlinie und sollen – zusammen mit der Energiekennzeichnung für Haushaltsgeräte – enorme Einsparungen beim Stromverbrauch und beim Ausstoß von Treibhausgasen bringen.

Verbraucher können jährlich 150 Euro sparen

Laut Kommission könnten so bis 2030 jährlich 167 Milliarden Kilowattstunden weniger Strom verbraucht werden – was etwa 46 Millionen Tonnen weniger Kohlendioxid bedeute. Und was gut für die Umwelt und das Klima ist, lohnt sich auch für den Verbraucher: Im Schnitt sollen 150 Euro pro Jahr gespart werden. Denn besonders ältere Menschen und Mieter sind von steigenden Strompreisen betroffen.

Die neuen Regeln sollen auch für Fernseher und andere Bildschirme sowie Beleuchtung, Elektromotoren, Stromaggregate oder Schweißgeräte gelten. Schon beim Bau sollen Hersteller darauf achten, dass Defekte leichter zu beheben sind. Zudem sollen die Geräte am Ende ihrer Lebenszeit einfacher zu recyceln sein.

Sollten die EU-Staaten oder das Europaparlament keinen Einspruch erheben, können diese Regeln 2021 in Kraft treten. Dann kommt auch die neue Kennzeichnung des Energieverbrauchs bei Elektrogeräten.

Denn manche Siegel für Energieeffizienz können noch in die Irre führen, auch wenn die Bewertung auf dem Gerätelabel etwas anderes verspricht. (guhe/dpa)