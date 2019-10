Bericht: Bulgarien bietet VW mehr Geld im Wettstreit mit Türkei

Nach der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hatte der Volkswagen-Konzern seine Pläne für ein neues Werk nahe der Metropole Izmir auf Eis gelegt (Symbolbild).

Bulgarien will dem Volkswagen-Konzern mehr Geld im Wettstreit mit der Türkei anbieten. Um sich den Zuschlag für das neue Werk zu sichern, ist das Land bereit, die von ihm angebotenen Subventionen zu verdoppeln. „Wir haben einen Weg gefunden, dem Volkswagen-Konzern statt 135 Millionen Euro 250 bis 260 Millionen Euro anzubieten“, sagte der ehemalige Staatschef Rossen Plewneliew der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Er ist gegenwärtig der Präsident des bulgarischen Automobilclusters in Sofia.

Bulgarien verspricht Absprachen mit der EU

VW sei ein entsprechendes Angebot unterbreitet worden, eine Antwort stehe noch aus, ergänzte er. Rechne man die Infrastruktur hinzu, etwa die Anbindung an die Schiene, an die Autobahn und die U-Bahn, biete Sofia 800 Millionen Euro an, damit sich VW für Bulgarien statt für die Türkei entscheide. Der bulgarische Autopräsident versicherte, dass die Beihilfen mit der EU-Kommission abgesprochen seien. Die Türkei indes habe sich über die Regeln hinweggesetzt.

Nach der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien hatte der Volkswagen-Konzern seine Pläne für ein neues Werk nahe der Metropole Izmir auf Eis gelegt.

Auch Rumänien will mitbieten

Nach dieser Entscheidung bringt sich nun auch Rumänien ins Spiel. „Wir haben neue Gespräche mit dem Volkswagen-Konzern angestoßen“, zitierte die rumänische Tageszeitung „Ziarul Financiar“ Handelsminister Stefan Radu Oprea. Rumänien verfüge über „sehr gute“ technische Voraussetzungen und habe kein Problem, Arbeitskräfte zu bekommen. In Rumänien wird bereits der zu Renault gehörende Dacia produziert. rtr