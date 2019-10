Verwirrung um Streik: Diese Fluglinien sind betroffen

Am Sonntag werden deutschlandweit Maschinen der Lufthansa und der Tochterunternehmen Eurowings, Germanwings und SunExpress Deutschland am Boden bleiben.

Berlin. Die Flugbegleiter Gewerkschaft UFO ruft am Sonntagvormittag zu Streiks auf. Die Lufthansa reagiert prompt – und hebt das Gehalt an.

Kunden der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, SunExpress und Lufthansa CityLine sollten sich am kommenden Sonntag auf Verzögerungen und Flugausfälle einstellen. Die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) hat für Sonntagmorgen, 20. Oktober, zu deutschlandweiten Streiks aufgerufen.

In der Zeit zwischen 5 und 11 Uhr werden alle von deutschen Flughäfen ausgehende Flüge nicht ausgeführt, teilte Daniel Flohr, stellvertretender UFO-Vorsitzender, per Mitteilung mit.

Am Freitag machte die Gewerkschaft UFO jedoch einen Rückzieher: ein Streik bei der Muttergesellschaft Lufthansa wurde abgesagt. Der Streikaufruf für die vier weiteren Flugbetriebe des Konzern bleibe hingegen bestehen, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies der Deutschen Presse-Agentur.

Lufthansa erhöht freiwillig das Gehalt

Die Lufthansa hatte kurzfristig auf den Streikaufruf von UFO reagiert. Am Freitagnachmittag teilte sie den Flugbegleitern mit, dass sie deren Gehalt rückwirkend zum 1. Juli um 2,0 Prozent anheben werde. UFO hatte zuletzt lediglich eine Anhebung um 1,8 Prozent gefordert.

In einem internen Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Diese Erhöhung und weitere offene Tarifthemen hätten wir mit einem handlungsfähigen Tarifpartner in den vergangenen Monaten schon längst umsetzten können. Wir setzen nun ein deutliches Signal – auf unkonventionellem Wege und ohne Tarifpartner.“

„Wir hoffen, dass wir Euch mit dieser kurzfristigen Lösung die Grundlage des Dilemmas, in dem Ihr Euch vor dem kommenden Sonntag befindet, nehmen“, heißt es in dem Brief an die Mitarbeiter. Ganz ins Leere laufen lassen wir die Lufthansa die Gewerkschaft aber nicht können. Denn das höhere Gehalt gilt zunächst nur für das Kabinenpersonal der Lufthansa, nicht aber für die Tochterunternehmen wie Eurowings und Germanwings.

Interne Streitigkeiten bei der UFO

Mit der UFO sei aber keine Einigung möglich gewesen, da bei der UFO derzeit kein Vertretungsbefugnis und somit keine Tariffähigkeit bestehe. „Darum setzen wir die Entgelterhöhung als einseitige Zusage von Lufthansa als Arbeitgeber an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa Kabine um. Auf diese Weise muss die Erhöhung nicht von einer zweiten Partei bestätigt oder angenommen werden“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Gewerkschaft UFO hatte den Streik bereits im voraus angekündigt. Jedoch wird er in der angekündigten Form wohl nicht mehr stattfinden. Vor allem wenn Streiks im Luftverkehr zur Ferienzeit stattfinden, wird es für Kunden eng. So war es etwa bei Streiks bei Eurowings und Germanwings in der Vergangenheit.