Regierung berät mit Branchen über weniger Lebensmittelabfall

Berlin. Im Kampf gegen unnötiges Wegwerfen von Lebensmitteln will Bundesernährungsministerin Julia Klöckner über weitere Schritte beraten. In Berlin kommt sie dazu am Mittwoch mit Vertretern mehrerer Branchen und Verbände zu einem "Dialogforum" zusammen. Eine vom Bundeskabinett beschlossene Strategie sieht mehr Informationen, Forschungsförderung und eine Reihe von Maßnahmen auf freiwilliger Basis vor, damit weniger Produkte im Müll landen. Ziel der Regierung ist, Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren.

