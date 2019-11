Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen VW-Manager

Die VW-Zentrale in Wolfsburg.

Das, was sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet hat, ist nun Gewissheit: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig erhebt Anklage gegen ehemalige und aktuelle Personal-Manager bei VW. Der Vorwurf lautet Untreue beziehungsweise Untreue in einem besonders schweren Fall. Den Angeschuldigten wird vorgeworfen, fünf Betriebsratsmitgliedern überhöhte Gehälter und Boni gewährt zu haben.

Unter den Angeklagten sind nach Informationen unserer Zeitung die ehemaligen Personalvorstände Horst Neumann und Karlheinz Blessing. Zu den betroffenen Betriebsratsmitgliedern gehört Betriebsratschef Bernd Osterloh. Gegen ihn laufen in einem Nebenverfahren ebenfalls Ermittlungen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, sollen die Beschuldigten von 2011 bis 2016 zu hohe Gehälter und Boni gewährt haben. Dabei sei dem Unternehmen ein Schaden von rund fünf Millionen Euro entstanden. Davon seien rund

3,1 Millionen Euro auf die Vergütung an Betriebsratschef Osterloh entfallen.

Von VW hieß es: „Die Volkswagen AG hält an ihrer Rechtsauffassung fest, dass im Zusammenhang mit der Festlegung der Vergütung einzelner Betriebsratsmitglieder kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten festgestellt werden kann. Selbstverständlich gilt für die Angeschuldigten die Unschuldsvermutung auch nach der Anklageerhebung fort.“ Der Autobauer wies darauf hin, dass sich die Anklage nicht gegen das Unternehmen richte, sondern gegen die Manager.

Ein Sprecher des Konzernbetriebsrates sagte: „Herr Osterloh ist jederzeit bereit, gegenüber den Behörden zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Bisher haben die Ermittler jedoch noch nicht mit Herrn Osterloh sprechen wollen. Die Vergütung der Betriebsräte legt nicht Herr Osterloh fest. Bereits deshalb trifft ihn keine Verantwortung.“