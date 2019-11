Gutachten soll VW entlasten

Der Konflikt zwischen VW-Kunden und dem Autobauer schwelt seit Jahren: Gewährleistet das Software-Update der vom Abgas-Betrug betroffenen Dieselmotoren des Typs EA189, dass die Abgaswerte eingehalten werden, oder bringt es Nachteile wie einen höheren Kraftstoffverbrauch und einen höheren CO 2 -Ausstoß? Ein Gutachten der TU Darmstadt, das unserer Zeitung vorliegt, kommt zu dem Ergebnis, dass das Update keine negativen Auswirkungen hat. In Auftrag gegeben wurde es von VW.

Aus der Studie geht hervor, dass nach dem Update die Emissionsgrenzwerte – etwa für Stickoxid und Feinstaub – „zweifelsfrei“ eingehalten würden. Ach sei keine keine Verschlechterung der CO 2 -Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs festzustellen. Tests des ADAC von 2016 kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das Update führe zu keinen „nennenswerten Nachteilen“, heißt es im Fazit des Autofahrer-Klubs. Es sorge für „einen signifikanten Vorteil bei den Schadstoffemissionen, insbesondere bei Stickstoffoxiden“.

VW will das Gutachten der TU Darmstadt bei Auseinandersetzungen vor Gericht einsetzen. Gerichte wie das Berliner Kammergericht oder das Landgericht Düsseldorf hatten in ihren Urteilen festgestellt, dass das Software-Update nicht ausreichend sei. In Düsseldorf hieß es, die Abgasreinigung arbeite nur eingeschränkt, in Berlin wurde bemängelt, dass die „technische Eignung nicht sicher feststehe“.

Professor Stefan Bratzel, der das Auto-Institut der Fachhochschule in Bergisch-Gladbach leitet, sagte unserer Zeitung, dass es keinen Anlass gebe, das Ergebnis des Gutachtens anzuzweifeln. Zumal die TU Darmstadt eine angesehene Hochschule sei. Besser im Sinne der Glaubwürdigkeit wäre es aber gewesen, wenn das Gutachten von unabhängiger Stelle in Auftrag gegeben worden wäre. „In Idealfall sogar von den Kritikern“, sagte er.