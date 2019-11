Ingolstadt. Audi wird bis 2025 Tausende Stellen abbauen, wie am Dienstag aus Konzernkreisen bekannt wurde. Es sollen aber auch neue Jobs entstehen.

Kreise: Audi baut Tausende Stellen in Deutschland ab

Der Autobauer Audi baut bis 2025 9500 Stellen in Deutschland ab, wie am Dienstag aus Konzernkreisen bekannt wurde. Unter dem Strich sollen demnach dennoch lediglich 7500 Stellen wegfallen, da in anderen Bereichen 2000 neue Stellen geschaffen würden. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ darüber berichtet. (jkali/dpa)