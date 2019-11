850 Millionen für VW-Werk Braunschweig

Im VW-Komponentenwerk Braunschweig sollen die Fertigung von Batteriesystemen für Elektro-Autos sowie die Produktion von Lenkungen für Audi und Porsche ausgeweitet werden. Das sagte Thomas Schmall, Vorstandschef der VW-Komponenten-Fertigung, am Mittwoch auf einer Betriebsversammlung in Braunschweig. Von 2020 bis 2024 will der Autobauer 850 Millionen Euro in die Braunschweiger Fabrik investieren.

Um das Werk zukunftssicher aufzustellen, werde das Produktportfolio gestrafft, sagte Schmall. Im Mittelpunkt stünden künftig Batteriesysteme, Lenkungen sowie Fahrwerk-Komponenten. Der Produktionsschwerpunkt des Standorts soll auf die Elektro-Mobilität verlagert werden.

Uwe Fritsch, Betriebsratschef in der Fabrik, sprach von einem „Meilenstein bei der Sicherung von Arbeitsplätzen“. Die Investitionsentscheidung für das Werk Braunschweig sei „ein großes Ausrufezeichen für den Standort“.

Als Gastredner sprach Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Er sagte, VW habe mit seinen Investitionsentscheidungen, das Tempo auf dem Weg zur E-Mobilität noch einmal erhöht. „Damit orientiert sich Volkswagen konsequent hin zu mehr Klimaschutz“, sagte Weil.