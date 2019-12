BMA investiert in Schweißroboter

Die Braunschweigische Maschinenbauanstalt (BMA) fertigt Maschinen für Zuckerhersteller – und ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer auf diesem Gebiet. Um seine Produktion weiter zu automatisieren, hat der Maschinenbauer nun einen sechsstelligen Betrag in einen zweiten Schweißroboter investiert, der im Oktober in Betrieb ging. Geschweißt werden damit Gehäuse und Gerüste für Zentrifugen. Die Zentrifugen dienen in Zuckerfabriken zum Abtrennen der Zuckerkristalle bei Zuckerrüben oder Zuckerrohr.

„Wir steigern damit unsere Effizienz“, sagte Uwe Schwanke, BMA-Vorstandsmitglied, am Dienstag in Braunschweig. Der Schweißvorgang halbiere sich zeitlich auf rund anderthalb Stunden gegenüber dem manuellen Schweißen, erläuterten Stefan Voßwinkel, Fertigungsleiter Schweißen, und Jens Tropschug, Projektleiter und Schweißfachingenieur. Die Automatisierung erlaubt es dem Unternehmen nun laut BMA-Vorstand Schwanke außerdem, Maschinen kurzfristig zu fertigen und sein Produktportfolio auszubauen.

In den Schritten vor dem Schweißen werden die einzelnen Zentrifugenteile zunächst zusammengeheftet. Um die gesamte Produktionslinie aufbauen zu können, musste die Halle kernsaniert werden. Das Braunschweiger Unternehmen hat außerdem in Werkzeugmaschinen und in eine Montagelinie für die Zentrifugen investiert, in der zum Beispiel Messinstrumente, Steuerungen und Ventile angeschraubt werden. Insgesamt investierte BMA in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben mehrere Millionen Euro in den Standort Braunschweig, genaue Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Die zahlreichen Investitionen unterstrichen die hohe Relevanz des Braunschweiger Produktionsstandorts, hieß es vom Unternehmen. Seit Herbst 2018 gehört der Maschinenbauer zur Holding der Salzgitter Maschinenbau AG (SMAG) in Salzgitter.

Der Wegfall der europäischen Zuckermarktregulierung 2017 hat den Hersteller laut BMA nicht stark getroffen. „Wir konnten das gut kompensieren“, sagte Schwanke. 95 Prozent ihrer Maschinen exportiert BMA demnach, 90 Prozent in Länder außerhalb der EU.

Insgesamt beschäftigt die BMA-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften in Brasilien, China, Russland, Tunesien und in den USA rund 700 Mitarbeiter, in Braunschweig sind es etwa 400.