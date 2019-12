Falsche Nebenkostenabrechnung: So behalten Sie ihr Geld

In vielen Briefkästen liegt sie kurz vor Jahresende: Die Abrechnung über die Mietnebenkosten. Denn sie muss spätestens ein Jahr nach Ablauf des Abrechnungszeitraums zugestellt sein – für das Jahr 2018 wird es also höchste Zeit. Verbraucherschützer und Mieteranwälte warnen in Zeiten steil...