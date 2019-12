Aktien New York Schluss: Das alte Jahr im Plus beendet

New York. Der US-Aktienmarkt hat dank eines Kursanstiegs vor Handelsschluss den letzten Tag in diesem Jahr im Plus beendet. Der Dow Jones stieg zum Schluss um 0,27 Prozent auf 28 538,44 Punkte. Sein Jahresgewinn liegt damit bei 22,34 Prozent. Der Euro wurde zuletzt mit 1,1214 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1234 US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8902 Euro.