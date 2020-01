Mildes Wetter hilft Arbeitsmarkt

Auch wenn es zynisch klingen mag: Das sich verändernde Klima begünstigt offenbar die Entwicklung des Arbeitsmarktes. So berichten die Arbeitsagenturen in unserer Region, dass der einst übliche deutliche Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Dezember immer flacher ausfällt. Ein Grund dafür sei neben der guten Konjunktur die milde Witterung. Davon profitieren vor allem Unternehmen, die mit Außenarbeiten beschäftigt sind.

Nach Angaben der Arbeitsagentur Helmstedt, zu deren Gebiet auch Wolfsburg und Gifhorn gehören, stieg die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk im Dezember 2009 noch um 3,2 Prozent. Im Dezember 2014 habe der Anstieg 1,9 Prozent betragen, im zurückliegenden Dezember sogar nur noch 0,5 Prozent. Natürlich gibt es keine Garantie, dass dieser Trend anhält. Er zeigt aber: Die klassischen Schlechtwetterzeiten im Dezember werden seltener, beziehungsweise verschieben sich zeitlich nach hinten.

Arbeitsmarkt Dezember 2019 Foto: BZV

Insgesamt gilt mit Blick auf den zurückliegenden Dezember: Der Arbeitsmarkt in unserer Region hat sich im Vergleich zum Dezember 2018 weiter entspannt oder ist zumindest stabil geblieben. Mit Ausnahme von Peine, wo sich die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Dezember 2018 nicht verändert hat, ist sie in allen Städten und Kreisen zwischen Harz und Heide gesunken. Den stärksten Rückgang gab es mit 0,5 Prozentpunkten im Kreis Wolfenbüttel, gefolgt von Braunschweig und Wolfsburg, wo die Quote im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,4 Prozentpunkte sank.

Uneinheitlicher ist die Entwicklung, wenn die Dezemberzahlen mit denen des Novembers verglichen werden. In Braunschweig und im Kreis Wolfenbüttel hat sich die Arbeitslosenquote nicht verändert, in Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Salzgitter ist sie leicht gestiegen. Eine Ausnahme bildet die Stadt Wolfsburg, wo die Arbeitslosenquote sogar leicht gesunken ist.

Im Dezember setzte sich ein langjähriger Trend fort – das Nord-Süd-Gefälle auf dem Arbeitsmarkt in unserer Region. So ist die Arbeitslosenquote in Gifhorn mit 3,8 Prozent und in Wolfsburg mit 4,0 Prozent am geringesten. Auf ebenfalls 4,0 Prozent kommt der etwas südlich gelegene Kreis Wolfenbüttel.

Die höchsten Arbeitslosenquoten wurden in Salzgitter mit 8,4 Prozent und im Kreis Goslar mit

5,8 Prozent registriert. Die Kluft zwischen dem Norden und dem Süden in unserer Region wird allerdings geringer, insbesondere der vom Tourismus geprägte Kreis Goslar holt auf. Obwohl Salzgitter mit relativ großem Abstand die höchste Arbeitslosenquote in unserer Region aufweist, sank sie auch dort im Jahresvergleich spürbar.