Dax-Rekord rückt in greifbare Nähe

Frankfurt/Main. Der Dax hat heute einen großen Schritt in Richtung seines bisherigen Rekordhochs gemacht. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lösten sich weiter von den Sorgen um den Konflikt mit dem Iran, so dass der Leitindex 1,31 Prozent höher bei 13 495,06 Punkten schloss. Damit fehlten ihm nur noch rund 100 Punkte zur Bestmarke von gut 13 596 Zählern, die er im Januar 2018 erreicht hatte. Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Tage hat sich der Euro etwas stabilisiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1110 US-Dollar fest.