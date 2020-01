Autostadt verbucht auch 2019 mehr als 2 Millionen Besucher

Rund 150.000 Kunden holten 2019 ihre Autos in der Autostadt in Wolfsburg ab.

Wolfsburg. Die Autostadt in Wolfsburg hat wieder die Besuchermarke von 2 Millionen geknackt. Viele holten ihre PKW ab, auch Movimentos war ein Faktor.

Die Autostadt von Volkswagen haben auch 2019 mehr als zwei Millionen Menschen besucht. Zu Veranstaltungen, Ausstellungen oder in Restaurants kamen mit rund 2.115.000 Besuchern etwas weniger als 2018 mit rund 2.280.000 Gästen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Autostadt in Wolfsburg ist Auslieferungszentrum für Neuwagen von VW und zugleich Museum und Kulturzentrum.

Im Februar übersprang die Autostadt die Marke von 40 Millionen Gästen

Rund 150.000 Kunden holten 2019 ihren Neuwagen ab. Nach Unternehmensangaben wurde damit jeder vierte Volkswagen in Deutschland dort ausgeliefert. Im Februar hatte die Autostadt, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, die Marke von 40 Millionen Besuchern seit der Eröffnung übersprungen. Zu den jährlichen Highlights gehört unter anderem das Tanzfestival „Movimentos“. dpa