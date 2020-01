Condor gerettet - Polnische LOT übernimmt den Ferienflieger

Frankfurt/Main. Condor hat einen neuen Eigentümer: Nach Informationen aus Verhandlungskreisen hat die polnische Fluggesellschaft LOT den Zuschlag bekommen und dabei mehrere Finanzinvestoren ausgestochen. LOT ist in der Star Alliance mit dem Lufthansa-Konzern verbunden. Die Gesellschaft hat 2019 zum vierten Mal in Folge einen starken Anstieg ihrer Passagierzahlen verzeichnet. Nach der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook im September hatte sich Condor nur mit einem staatlichen Überbrückungskredit in der Luft gehalten.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder