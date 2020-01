Handel beginnt am Montag mit Winterschlussverkauf

Morgen beginnt der freiwillige Winterschlussverkauf. "Besonders bei den Modehäusern müssen in diesen Tagen die Lager geräumt werden, um Platz für die Frühjahrsmode zu schaffen", teilte der Handelsverband mit. Wegen des bisher milden Winters seien die Lager mit Winterkleidung gut gefüllt. Der Verband schätzt, dass sich etwa drei Viertel der Einzelhändler an der Rabattaktion beteiligen. Seit vielen Jahren schon gibt es keine gesetzlich festgelegten Zeiträume mehr, in denen Schlussverkäufe ausschließlich möglich sind.