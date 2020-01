Scheuer: Aufbau der Autobahn GmbH liegt im Zeitplan

Der Aufbau der Autobahn GmbH, die künftig für Bau und Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig sein wird, nimmt konkrete Züge an: Am kommenden Dienstag, 4. Februar, wird Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) als ersten Standort die Niederlassung Nord in Hamburg offiziell eröffnen – gut ein Jahr vor dem bundesweiten Start der Autobahn GmbH.

Von dem Standort aus sollen Planung und Bau der Autobahnen in Hamburg und Schleswig-Holstein sowie der Bundesstraßen in Hamburg auf einer Streckenlänge von rund 700 Kilometern gesteuert werden. „Die Niederlassung Nord ist Vorreiter. Die größte Autobahnreform in der Geschichte Deutschlands nimmt damit ganz konkrete Gestalt an“, sagte Scheuer unserer Redaktion.

Autobahnbau ist ein Problemfeld

Bislang sind Bau und Betrieb der Autobahnen Sache der Länder, der Eigentümer Bund gibt das Geld. Bei Finanz- und Personalausstattung der Verwaltungen gibt es jedoch regional große Unterschiede, was die Planung teils stark verzögerte. Mit der Autobahn GmbH will der Bund auf dem 13.000 Kilometer langen Netz Investitionen in marode Fahrbahnen beschleunigen und beim Ausbau überregionale Schwerpunkte absichern.

Zum 1. Januar 2021 sollen die rund 15.000 bisherigen Landesbeschäftigten durch die bundeseigene Autobahn GmbH übernommen werden. Geplant sind zehn Niederlassungen sowie eine Zentrale in Berlin. „Dank der Unterstützung aller Beteiligten – auch externer Sachverständiger – liegen wir im Zeitplan“, sagte Scheuer unserer Redaktion.

Kostenexplosion bei Beraterkosten

An dem Einsatz von externen Beratern hatte es zuvor massive Kritik gegeben. Die Beraterhonorare stiegen von zunächst geplanten 24 auf zuletzt rund 86 Millionen Euro. 2017, als Scheuer noch nicht im Amt war, habe man die Größe und Bedeutung der Reform unterschätzt, sagte er dazu im vergangenen Herbst.

Die Unterstützung durch Berater sei notwendig, um den fristgerechten Start Anfang 2021 sicherzustellen, heißt es dazu aus dem Ministerium. Es sei vor allem um Beratungsleistungen für den Aufbauprozess der Organisation gegangen. Ähnliche Kostenexplosionen will das Verkehrsministerium durch ein besseres Controlling künftig ausschließen.

Tarifvertrag war zentrale Herausforderung

Seit März 2019 läuft der Aufbau der Autobahn GmbH. Eine zentrale Herausforderung war der Abschluss eines Tarifvertrags im vergangenen Sommer, der den Übergang der Landesbediensteten in die Bundesgesellschaft regelt. Die Gesellschaft werde nun nach und nach organisatorisch und personell aufgebaut, heißt es aus dem Ministerium.