Alstom hat nun alle emissionsarmen Antriebe im Sortiment

Der französische Zugbauer Alstom, der einen seiner größten Standorte in Salzgitter hat, bietet nun alle Arten von emissionsarmen Antriebssystemen an: Oberleitung, Brennstoffzelle und Batterie. Er ist nach eigenen Angaben der erste Hersteller, der sie auch in Betrieb hat. Für den Verkehrsverbund...