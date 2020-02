Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger den Dax erneut auf Rekordfahrt geschickt. Der Leitindex schaffte es in der Spitze bis auf 13 758,70 Punkte, angetrieben von weiteren Entspannungssignalen in der Coronavirus-Krise. Den Tag beendete er schließlich etwas darunter mit 13 749,78 Zählern, ein Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zu gestern. Der Euro ist zuletzt auf 1,0888 US-Dollar gefallen.

