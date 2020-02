Do, 20.02.2020, 16.22 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält die Einigungschancen beim EU-Sondergipfel zum nächsten Sieben-Jahres-Haushalt der Union für ungewiss. Sie komme "mit großer Entschlossenheit, eine Lösung zu finden", sagte Merkel in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs stünden jedoch vor einer "komplizierten Aufgabe". from Angela Merkel at the EU summit