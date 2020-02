Folgen der Corona-Epidemie treffen unsere Region

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie treffen immer mehr auch unsere Region. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands (AGV) Region Braunschweig, Florian Bernschneider, berichtete unserer Zeitung am Montag: „Der zeitliche Puffer, der unsere Wirtschaftsregion bisher vor schlimmeren Auswirkungen geschützt hat, neigt sich deutlich dem Ende zu.“ In Branchen, die auf Zulieferteile aus China angewiesen sind, würden Reserven und alternative Zulieferwege knapp. „Im Bereich von Elektronik und Halbleitertechnik, bestimmten Textil- und Kunststoffprodukten klagen unsere Mitglieder vermehrt über eine Zuspitzung und drohende Produktionsausfälle.“ Im Großhandel könnten einzelne Produktgruppen bereits jetzt nicht mehr an Kunden ausgeliefert werden.

Auch für den Export gilt laut Bernschneider: „Bleiben die Restriktionen noch lange bestehen und finden zum Beispiel wichtige Branchenmessen weiter nicht statt, drohen natürlich Schäden für unsere Region.“ Insgesamt zeigte sich der AGV-Chef trotzdem noch zuversichtlich. Denn „die Lage in vielen Provinzen Chinas entspannt sich aktuell eher, auch wenn das noch nicht für das ganze Land gilt und die Situation in Italien natürlich insgesamt die Sensibilität und Marktanspannung hierzulande wieder deutlich erhöht“.

Ein VW-Sprecher sprach ebenfalls von einer leichten Entspannung. So nähmen inzwischen auch die Werke des Gemeinschaftsunternehmens SAIC Volkswagen nach und nach wieder die Fertigung auf, fast drei Viertel der Fahrzeugwerke produzierten wieder. Die Arbeitsleistung werde den Umständen angepasst. Technisch sei es möglich, die nicht produzierte Leistung nachzuholen, die Produktionsleistung könne flexibel der Situation angepasst werden. Mit dem Partner FAW hatte VW bereits vergangene Woche wieder begonnen zu produzieren, alle Werke fertigten wieder. Auch in allen Komponentenwerken in China werde wieder gearbeitet.

Schnellecke nimmt in China Arbeit wieder auf

Zu möglichen Lieferengpässen und deren Auswirkungen auf andere Standorte wollte sich der Sprecher nicht äußern. Falls es dazu käme, würden jedoch alternative Lieferanten oder andere Lieferwege gesucht. „Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau.“ Zu den konkreten finanziellen Folgen möchten sich die Wolfsburger erst bei ihrer Bilanz-Pressekonferenz Mitte März äußern.

Auch an den drei chinesischen Standorten des Wolfsburger Logistikdienstleisters und Zulieferers Schnellecke laufen die Prozesse langsam wieder an, wie ein Unternehmenssprecher auf Anfrage berichtete. Nach dem chinesischen Neujahrsfest seien auch ihre Betriebe bis zu zwei Wochen geschlossen gewesen. Auswirkungen auf die europäischen Aktivitäten habe es bislang jedoch nicht gegeben. Allerdings hätten an einer Führungskräftetagung in der vergangenen Woche in Deutschland Schnelleckes chinesische Führungskräfte nicht teilgenommen – aus Rücksichtnahme auf die Teilnehmer aus Deutschland, Europa, Mexiko, Indien und den USA.

Der Sprecher des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall sagte unserer Zeitung, es werde zur Geschäftsschädigung von Betrieben kommen, auch wenn sich diese noch nicht beziffern lasse. Da der Schiffstransport normalerweise etwa 50 Tage dauere, kämen Lieferengpässe in China zeitversetzt in Deutschland an. „Die Produktionsketten sind fein austariert.“ Fehlten einem Zulieferer beispielsweise Gewinde, könne er seine Teile nicht verbauen – und seine Kunden nicht damit beliefern. Durch Lieferengpässe drohten in den hiesigen Betrieben Produktionsausfälle bis hin zu Nachwirkungen, selbst wenn die Epidemie irgendwann gestoppt sei.

Chinesische Firma wollte in Region Produktionslinie für Atemschutzmasken kaufen

In China sei zudem das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gekommen, viele Unternehmen hätten Dienstreisen eingestellt. Einiges lasse sich auch im Home-Office erledigen, entscheidende Verhandlungen sowie Vertragsunterzeichnungen aber eben nicht.

Stephan Bruns, Außenwirtschaftsreferent der IHK Braunschweig, prognostizierte, das Virus werde auch zu Verzögerungen bei wichtigen Gesetzesvorhaben in China führen. „So plant die chinesische Regierung beispielsweise die Verabschiedung eines Exportkontrollgesetzes, welches mit Spannung in der Welt erwartet wird.“ Dieses sollte eigentlich im März beim Volkskongress verabschiedet werden, doch dieser werde sich nun verzögern, vielleicht sogar um mehrere Monate.

Die Kammer erreichte vor Kurzem eine ungewöhnliche Anfrage: Ein chinesisches Unternehmen erkundigte sich, ob es in dem Kammerbezirk ein Unternehmen gibt, das Atemschutzmasken produziert – nicht, um Masken zu kaufen, sondern eine ganze Produktionslinie.

Die IHK Lüneburg-Wolfsburg empfiehlt ihren Mitgliedern unter anderem, Verspätungen und steigende Transportpreise einzuplanen, die eigenen Lagerkapazitäten zu überprüfen und andere Transportmöglichkeiten zu prüfen.