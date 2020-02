Spahn sieht Deutschland am Beginn einer Coronavirus-Epidemie

Mi, 26.02.2020, 20.57 Uhr

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland "am Beginn einer Coronavirus-Epidemie". Mit dem Bekanntwerden neuer Infektionsfälle habe sich die Gesamtlage verändert, sagt Spahn in Berlin. Besonders komplex ist die Lage in Nordrhein-Westfalen.