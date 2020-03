Für die VW-Ärzte begann der Krisenfall am 1. Januar um 4.30 Uhr

Von der Corona-Krise sind international tätige Unternehmen wie Volkswagen mehrfach betroffen, weil das Virus quasi Land für Land „erobert“. Der Umgang mit der Krise muss nicht nur vom Management organisiert werden, das VW-interne Gesundheitswesen hat ebenfalls alle Hände voll zu tun. „Der Beratungsbedarf aus der Belegschaft ist sprunghaft gestiegen“, sagt Kai Sickmann, der als Facharzt für Arbeitsmedizin und Anästhesie im VW-Gesundheitswesen international tätige Mitarbeiter betreut.

„Ich hatte seit dem 1. Januar um 4.30 Uhr eine Ahnung, was auf uns zukommen könnte“, berichtet Sickmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Am frühen Neujahrsmorgen habe er einen Anruf von einem ehemaligen Kollegen erhalten. Der habe ihm vom neuen Virus aus China berichtet. „Seitdem haben wir uns vorbereitet und beschäftigen uns intensiv mit der Corona-Thematik.“ In Sickmanns Team arbeiten fünf Gesundheitsexperten, darunter drei Ärzte, unter ihnen Larissa Berneis, Fachärztin für innere, Notfall- und Arbeitsmedizin.

In normalen Zeiten werdenAuslandseinsätze vorbereitet

Die eigentliche Aufgabe der Ärzte: Sie bereiten VW-Mitarbeiter und deren Familien auf Auslandsaufenthalte vor, samt Beratung, Untersuchung und Impfungen. Zudem stehen die Mediziner für telefonische Anfragen bereit, sollten die Mitarbeiter im Ausland erkranken. „So wollen wir gewährleisten, dass sie bestmöglich versorgt sind“, sagt Sickmann.

Arbeitsmediziner Kai Sickmann. Foto: VW

„Wir sind an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr im Einsatz“, berichtet der Arzt über die gegenwärtige Situation. Zunächst ging es um die Betreuung der Mitarbeiter, die in China tätig sind. Als die Corona-Krise im Reich der Mitte ihren Höhepunkt erreichte, feierte das Land gerade sein Neujahrsfest. Viele Mitarbeiter des Autobauers befanden sich daher im Urlaub. „Deshalb musste zunächst geklärt werden, ob sie nach China zurück können oder ob sie in ihr jeweiliges Heimatland reisen.“ In einige Fällen habe die Rückholung organisiert werden müssen. Und im weiteren Verlauf ging es darum Quarantäne-Regeln einzuführen. „Da waren wir sehr schnell.“

Oft seien zunächst die Mitarbeiter wieder nach China gereist, zeitversetzt dann ihre Familien. Außerdem gebe es für Beschäftigte, die im Reich der Mitte tätig sind, die Vereinbarung, dass sie bei Reisen nach oder aus China in eine zweiwöchige Quarantäne gehen, um bei einer möglichen Infektion das Virus nicht zu verbreiten. Dabei sei es auch darum gegangen, eine möglichst frühzeitige Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs in China nicht zu gefährden. Diese einzelnen Bausteine haben nach Angaben Sickmanns in Summe dazu beigetragen, dass es unter den VW-Beschäftigten in China bisher keinen bestätigten Corona-Fall gebe. Konzernweit wurden bisher rund 130 Corona-Infektionen registriert, 16 davon im Stammwerk Wolfsburg.

In 90 Prozent aller Fälle müssen die Menschen in Quarantäne

Nach offiziellen Angaben verzeichnet China innerhalb des Landes keine Corona-Infektionen mehr. „Alle neuen Fälle in China werden demnach importiert“, sagt Sickmann. Die Folge: Das Land wolle derzeit kaum noch Menschen einreisen lassen. Am ehesten sei dies möglich, wenn die Reisenden mit der staatlichen Fluggesellschaft Air China flögen. „Währen des Flugs wird entschieden, ob die Reisenden einreisen können, untersucht werden oder in Quarantäne müssen“, berichtet der Arzt. In 90 Prozent aller Fälle müssten die Menschen in Quarantäne.

Deutschland erlebt seit Februar ein fortlaufendes Ansteigen der Corona-Infektionen. „Wir erwarten hierzulande die Spitze nach derzeitigem Kenntnisstand Ende April“, sagt Sickmann. Als größte Herausforderung für das deutsche Gesundheitssystem sieht er den Personalmangel sowie das Fehlen von Schutzausrüstung.

Für sein Team bedeutet die Corona-Krise auch in Deutschland vor allem sehr viel Arbeit. Und auch hier gilt: Der Schutz der Mitarbeiter besteht aus vielen einzelnen Bausteinen. Kantinen werden geschlossen, oder der Abstand zwischen den Besuchern wird deutlich vergrößert. Zum Teil arbeiten Teams zeitversetzt, um eine räumliche und zeitliche Distanz zu schaffen. Besprechungsräume würden zu Büros umfunktioniert, ebenfalls um den Abstand zwischen den Menschen zu vergrößern. Tausende Beschäftigte arbeiten zudem im Homeoffice. In vielen Abteilungen seien es mehr als 50 Prozent. Auch ganz einfache Verhaltensregelen müssen VW-intern beachtet werden, etwa das Waschen der Hände. „Dabei verzichten wir an vielen Stellen bewusst auf Desinfektionsmittel, weil das gründliche Waschen mit Seife besser ist“, sagt Sickmann. Grundsätzlich gelte, dass aller Schutz den Vorgaben des Robert Koch-Instituts folge. Sickmann: „Außerdem arbeiten wir mit dem Auswärtigen Amt, der Bundesärztekammer und dem Berufsverband der Intensivmediziner zusammen.“

Betriebsärztin Larissa Berneis. Foto: VW

Volkswagen hat für seine Beschäftigten frühzeitig eine Telefon-Hotline eingerichtet. Dort könnten hilfesuchende Mitarbeiter ohne den Umweg über ein Callcenter direkt mit einer Ärztin oder einem Arzt sprechen. „In der Spitze hatten wir 5000 Anrufe je Schicht“, sagt Betriebsärztin Larissa Berneis. Zudem gebe das Unternehmen über soziale Medien Tipps zum Umgang mit der Corona-Krise. Das Spektrum der Gespräche mit den Ratsuchenden reiche von Fragen zu einer möglichen Corona-Erkrankung über die Bewertung von Beschwerden bis hin zu Unsicherheit, die Rückkehrer aus Risikogebieten wie Südtirol hätten.

Ratsuchende verhalten sichbesonnen und sachlich

Berneis weist darauf hin, dass auch VW-Mitarbeiter den Kontakt zu den Medizinern suchen könnten, wenn sie wegen des Corona-Ausbruchs psychische Probleme hätten. Die könnten etwa aus Sorge vor den Folgen der Krise auftreten oder weil in diesen Tagen der soziale Kontakt zu den Kollegen fehle. Sie lobt, dass sich die Ratsuchenden konstruktiv und besonnen verhielten. „Die Gespräche sind sachlich, und überhaupt ist die Zusammenarbeit ausgesprochen gut.“