Stellenabbau bei MAN? Betriebsrat widerspricht

Mitarbeiter von MAN Truck & Bus arbeiten an einer Produktionsstraße an einem LKW.

Braunschweig. In einem Interview ist von einem Stellenabbau bei MAN die Rede – angeblich geht es um 6000 Jobs. Der Betriebsrat widerspricht.

Beim LKW- und Bushersteller Man gibt es Unruhe. Grund ist ein Interview, in dem VW-Nutzfahrzeuge-Chef Andreas Renschler betätigt hatte, dass Stellen abgebaut werden sollen, dass es dabei um 6000 Arbeitsplätze geht, bestätigt er nicht. Von einer „fundamentalen Neuausrichtung“ ist allerdings die Rede.

Weil daraufhin immer mehr Anfragen an den MAN-Betriebsrat gingen, gab dieser nun eine Stellungnahme heraus. Saki Stimoniaris, Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der MAN Truck & Bus SE und auch Aufsichtsratsmitglied der Volkswagen AG, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats und des SE-Betriebsrats der MAN SE und der TRATON SE teilt mit: .„Der Gesamtbetriebsrat der MAN Truck & Bus SE stellt in der für die Belegschaft schwierigen Situation von COVID-19 klar: Es gibt – entgegen anders lautenden Veröffentlichungen in den Medien durch den Vorstand der TRATON – keinerlei Verhandlungen oder Gespräche mit dem Vorstand der MAN Truck & Bus SE zu einer Restrukturierung.“

Momentan stehe für den Betriebsrat die Sicherung der Arbeitsplätze in der Corona-Krise im Vordergrund, schreibt Stimoniaris weiter. Außerdem seien die Rahmenbedingungen für eine Restrukturierung nicht geschaffen worden. Erst wenn diese auf der Ebene der Volkswagen AG geschaffen seien, sei der Gesamtbetriebsrat überhaupt dazu bereit, in Gespräche zu einer Restrukturierung einzusteigen.

„Die Belegschaft kann sich auf uns verlassen. Wir setzen uns momentan nicht an den Tisch. Und es liegt in der Verantwortung des Haupteigentümers, der Volkswagen AG, hier den Weg für konstruktive Gespräche freizumachen. Wir sehen die Verantwortung für die MAN. Wir müssen handeln. Aber hierzu braucht es Rahmenbedingungen der Verlässlichkeit. Volkswagen muss jetzt das Ruder in die Hand nehmen“, sagt Saki Stimoniaris.