200.000 Kunden stimmen Vergleich mit VW zu

Das VW-Verwaltungshochhaus in Wolfsburg.

Volkswagen hat mit 200.000 Kunden, die sich der Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) angeschlossen haben, einen Vergleich erzielt. Das teilte der Autobauer am Montag mit. Sie forderten in Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug Schadenersatz von VW. Nach VW-Angaben zahlt das Unternehmen mindestens 620 Millionen Euro aus. In Summe hat der Konzern 830 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Derzeit seien weitere 21.000 Fälle noch in der Prüfung und sollen laut VW in den nächsten Tagen bearbeitet werden. Sobald die Prüfung beendet sei, würden die Kunden benachrichtigt. Wegen des großes Interesses werde der Stichtag für das Ende des Vergleichsangebots auf den 30. April verschoben. Daher seien Neuregistrierungen sowie die Ergänzung fehlender Unterlagen sind noch bis 30. April möglich.

Die Kunden, mit denen bereits ein Vergleich erzielt wurde, sollen ihr Geld vom 5. Mai an erhalten. Nach VW-Angaben werden zwischen 1350 Euro und 6250 Euro überwiesen. Je nachdem, ob sich die Kunden online oder postalisch angemeldet hätten, würden sie über denselben Kanal informiert.

Hiltrud Werner, VW-Vorständin für Integrität und Recht, sagte: „Die hohe Zahl der heute geschlossenen Vergleiche zeigt, dass das Vergleichsangebot von unseren Kundinnen und Kunden als fair empfunden wurde und der Weg zum individuellen Vergleichsabschluss gut funktioniert hat. Das Onlineportal bleibt zudem noch geschaltet, um auch den vielen Tausenden einen Vergleich zu ermöglichen, die sich erst kurz vor dem Stichtag für den Vergleich entschieden haben. Wir wollen, dass alle, die vergleichsberechtigt sind, den Vergleich auch abschließen können.“

VW-Chefjustiziar Manfred Döss ergänzte: „Wir sind sehr zufrieden, das wir am Ende der Registrierungsfrist so vielen das persönliche Vergleichsangebot bestätigen konnten. Damit haben wir zehntausenden Kunden, Volkswagen und dem Justizsystem langwierige Verfahren erspart. Wir erwarten, dass sich die Zahl von 200.000 Vergleichsabschlüsse nach abschließenden Prüfungen zahlreicher kurzfristig erfolgter Vergleichsanmeldungen noch weiter erhöht.“