So zwingen Doc-Morris und Co. Apotheken vor Ort in den Preiskampf

Hamsterkäufe gab es nicht nur in den Supermärkten: In Zeiten der Corona-Krise kauften und kaufen noch immer viele Menschen in unserer Region verstärkt Medikamente und Hygieneprodukte. „Am Anfang gab es einen Ansturm auf die Apotheken und Vorratskäufe“, berichtet etwa Cathrin Burs, Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, die eine Apotheke in Braunschweig-Broitzem betreibt. Teilweise habe es Engpässe bei bestimmten Medikamenten gegeben. „Die Nachfrage von fiebersenkendem Paracetamol war beispielsweise sprunghaft angestiegen“, erklärt Panagiota Fyssa, Pressesprecherin der Apothekerkammer Niedersachsen.

Dieser Trend war nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur bundesweit zu verzeichnen. So stiegen die Umsätze der Apotheken in Deutschland im Februar bereinigt um die Preissteigerungen um sechs Prozent im Vergleich zum selben Monat im Vorjahr.

60 Prozent Umsatzplus bei Versandapotheken seit Corona-Ausbruch

Davon profitierten nicht nur die Apotheken vor Ort, sondern auch die Versandapotheken verzeichneten ein sattes Plus, meldet der Bundesverband der Deutschen Versandapotheken (BVDVA). Um rund 60 Prozent habe hier das Bestellaufkommen seit dem Ausbruch der Pandemie zugenommen. „Da fehlte teilweise das Personal in der Logistik, um die Anfragen zu bearbeiten“, berichtet Udo Sonnenberg, Geschäftsführer des BVDVA, unserer Zeitung.

Dabei handelt es sich bei Arzneien ohnehin um einen umsatzstarken Markt. 55.831 Millionen Euro Umsatz generierten die Apotheken 2018 nach Angaben des Bundesverbandes der Arzneimittelhersteller in Deutschland. Rezeptpflichtige Medikamente machten dabei mehr als Dreiviertel des Umsatzes aus. „Deutschland ist der größte Markt für Medikamente in Europa“, erklärt Berend Groeneveld, Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbandes Niedersachsen.

Die Online-Apotheken beanspruchen von diesen hohen Gewinnsummen nur einen kleinen Teil. 300 Millionen Euro Umsatz erzielten sie mit rezeptpflichtigen Medikamenten laut BVDVA 2018, bei den rezeptfreien Medikamenten und Produkten lag der Umsatz bei 910 Millionen Euro.

Vielen sind sie dennoch durch ihre vermeintlich günstigeren Preise bekannt, mit denen sie auch den Unmut der Apotheker vor Ort auf sich ziehen. „Bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ärgert es uns schon, dass dort solche Dumping-Preise gemacht werden“, sagt Kammerpräsidentin Burs. BVDVA-Geschäftsführer Sonnenberg widerspricht: „Das muss gar nicht durchgängig so sein, dass Versandapotheken günstiger sind.“

Tatsächlich sind die Online-Apotheken nicht immer preiswerter – die Apotheken vor Ort können mit ihren Angeboten sogar den Preis im Internet schlagen. So kostet etwa eine Packung Kytta-Schmerzsalbe in einer Apotheke in zentraler Innenstadtlage in Braunschweig im Angebot 9,95 Euro – bei der zweitgrößten Online-Apotheke, der Shop-Apotheke, zahlt der Kunde 12,53 Euro. Aber nicht immer kann der stationäre Markt im Preiskampf mithalten. So kostet eine 20er-Packung Ibuprofen mit der 400-Milligramm-Dosierung in der Stadt-Apotheke 3,80 Euro, während der Onlinehirsch Doc-Morris die günstige Version für 2,29 Euro anbietet.

Die Preisunterschiede ergeben sich etwa, weil Online-Apotheken unter anderen Umständen agieren können. „Bei rezeptfreien Arzneimitteln haben sie beispielsweise die Möglichkeit, aufgrund ihrer Lagerkapazitäten größere Mengen einzukaufen und dadurch bessere Konditionen zu erzielen“, erklärt Kammersprecherin Fyssa. Dazu kämen bei den stationären Apotheken die Ladenmieten und ein deutlich kleinerer, regionaler Kundenstamm. „Die Apotheken vor Ort sind 24 Stunden präsent, machen Notdienste und haben nur Fachpersonal. Sie stellen zeitnah individuelle Rezepturen her und beraten bei jedem Medikament – solche Strukturen kosten natürlich Geld“, betont Kammerpräsidentin Cathrin Burs.

„Ladenmieten spielen zwar eine Rolle, Versandapotheken haben dagegen aber einen großen Lagerbestand und somit Logistikkosten. Ich weiß nicht, ob das eine günstiger als das andere ist“, gibt BVDVA-Geschäftsführer Sonnenberg zu bedenken. Zudem müsse hinter jeder deutschen Versandapotheke eine niedergelassene Apotheke vor Ort stehen.

Apotheken mit Sitz im Ausland dürfen nach Deutschland senden

Eine seriöse Versandapotheke könne man daran erkennen, dass sie das grüne Siegel auf ihrer Seite führe, das die Flagge des Zulassungslandes zeige. Zudem stellt das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) ein Register mit allen zugelassenen Versandapotheken auf ihrer Internetseite zur Verfügung. Der ausländische Versandhandel mit Medikamenten ist nach Angaben des DIMDI zudem nur aus den Ländern Island, Tschechien, Niederlande, Schweden und Großbritannien nach Deutschland erlaubt. All diese Länder führten ebenfalls einsehbare Register.

Gerade diese ausländischen Versandapotheken sind aber ein großes Problem, betonen der Landesapothekerverband Niedersachsen, die Apothekerkammer Niedersachsen und der BVDVA. Hier hat es in den letzten vier Jahren einen Umbruch gegeben, als der Europäische Gerichtshof 2016 die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente für ausländische Versandapotheken aufhob.

Online-Apotheken mit deutscher Internetpräsenz und Sitz im Ausland dürfen die Produkte nun günstiger anbieten und zudem Bonuszahlungen für jedes Rezept in Aussicht stellen – während deutsche Apotheken die Preisbindung einhalten müssen und keine Boni anbieten dürfen.

„In der Tat ist das für deutsche Versandapotheken kein Spaß. Die Kunden wandern schon bei einer Ersparnis von 50 Cent ab“, erklärt BVDVA-Geschäftsführer Sonnenberg. „Das ist eine Verzerrung des Marktes“, kritisiert auch Groeneveld. Die Apotheken verlagern ihre Sitze in die Grenzgebiete im europäischen Ausland, um von Vorteilen und mangelnden Kontrollen zu profitieren, ist sich der Vorstandsvorsitzende des Landesapothekerverbandes Niedersachsen sicher.

So wäre laut Groeneveld die Mehrwertsteuer bei Medikamenten in den Niederlanden geringer. Auch Kontrollen müssen die Unternehmen nicht fürchten, wie eine Anfrage der Deutschen Apothekerzeitung bei den niederländischen Behörden zeigte. Diese gaben an, in den letzten Jahren keine der Versandapotheken kontrolliert zu haben. Dabei sind die Apotheken-Vorgaben in den Niederlanden streng, doch die Versandapotheken seien laut Behörden davon befreit, da sie ausschließlich ins Ausland lieferten.

Marktführer nutzen Rechtsvorteile und mangelnde Kontrolle im Ausland

Gerade die Marktführer, Doc-Morris, Shop-Apotheke und die dazugehörige Europa-Apotheke, haben ihren Sitz alle im direkten Grenzgebiet zu Deutschland – bei Doc-Morris zeigt ein Blick auf die Karte sogar, dass die einzige Zufahrtsstraße aus deutschem Gebiet kommt. Dazu hat das Unternehmen mit der Firma Centro-Pharm in direkter, deutscher Nachbarschaft einen Pharmagroßhändler.

Ein Blick in das Handelsregister zeigt auf: Auch Centro-Pharm gehört dem niederländischen Unternehmen. „Daran sieht man, dass sie nach Deutschland liefern, sich aber dem deutschen Recht und Kontrollen entziehen wollen“, kritisiert Groeneveld.

Sowohl der Landesapothekerverband Niedersachsen als auch die Apothekerkammer Niedersachsen sehen in der Umgehung der Preisbindung durch die ausländischen Versandhändler daher eine Gefahr. „Die Preisbindung verhindert bei rezeptpflichtigen Arzneimitteln, dass es zu einem destruktiven Verdrängungswettbewerb kommt“, mahnt Kammersprecherin Fyssa. Ein kapitalistischer Wettbewerb in diesem Bereich widerspreche den sozialwirtschaftlichen Prinzipien und werde den Patienten als Verlierer dastehen lassen, warnt zudem Groeneveld vom Landesapothekerverband Niedersachsen.

Um diese Preissicherheit zu wahren, hat Gesundheitsminister Jens Spahn das Gesetz „zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke“ initiiert, das unter anderem ein Rabattverbot bei rezeptpflichtigen Medikamenten für staatlich Krankenversicherte beinhaltet. Dieses soll auch für ausländische Versandapotheken gelten. Die Regelung soll im Sozialgesetzbuch eingefügt werden und könnte damit unberührt von dem Urteil des europäischen Gerichtshofs bleiben. Denn jedes EU-Land ist in der Gestaltung seines Gesundheitssystems unabhängig.

„Das Urteil des EuGH ist 2016 nach Handelsrecht und nicht nach Gesundheitsrecht gefällt worden“, sagt auch Berend Groeneveld. Dennoch wartet die Bundesregierung aktuell noch auf die Rückmeldung der EU-Kommission zu dem beschlossenen Entwurf, bevor sie die Reform weiter vorantreibt.

Ausländische Versandapotheken wehren sich gegen Spahns Pläne – so hat etwa die niederländische Apotheke Doc-Morris mit einer Klage gegen die Bundesregierung gedroht, sollte die Reform verabschiedet werden.

„Es löst ein Teil des Problems, führt das Urteil vom Oktober 2016 aber nicht zurück. Es würde alle gesetzlich versicherten Patienten erreichen, nach jetzigem Stand jedoch nicht die Privatpatienten“, sagt Groeneveld zu dem Gesetzentwurf. Dies könne mit einem generellen Versandverbot von rezeptpflichtigen Medikamenten erreicht werden, wie es in 21 anderen EU-Fällen geregelt sei. Der Bundesverband der Apotheker (ABDA) begrüßte dagegen den Gesetzentwurf in einer Stellungnahme und sprach sich vorerst nicht für ein Verbot aus.