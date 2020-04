IHK: Regionale Konjunktur stürzt ab – beispiellos

Die Corona-Krise hat die Wirtschaft unserer Region mit bisher nicht gekannter Härte getroffen. Das teilten am Freitag die Industrie- und Handelskammern (IHK) Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg mit. Einen derartig heftigen Konjunktureinbruch habe es seit Jahrzehnten nicht gegeben.

Auch abseits der besonders getroffenen Branchen – Einzelhandel, Hotel- und Gaststättengewerbe, Tourismussektor, Messe- und Veranstaltungswesen – seien die wirtschaftlichen Konsequenzen gravierend. Das eingebrochene Konsumklima, Nachfrageausfälle im In- und Ausland, unterbrochene Lieferketten und die Verunsicherung von Investoren und Auftraggebern hätten tiefe Spuren hinterlassen. Das zeige der Konjunkturbericht der Kammern für das erste Quartal 2020.

Konjunkturklima-Indikator stürzt auf niedrigsten jemals ermittelten Wert

Der Konjunkturklima-Indikator, der im Vorquartal noch einen Stand von 106 aufwies, verzeichne einen „nie zuvor gesehenen Sturzflug“: um 63 Punkte auf nur noch 43. „Dies ist der mit Abstand niedrigste Wert, der im Rahmen der IHK-Konjunkturauswertungen jemals ermittelt wurde“, betonten die Kammern. Zum Höhepunkt der Finanzkrise sei der Indikator nur auf 71 gefallen.

Zum aktuellen Absturz trug demnach die derzeitige Geschäftslage ebenso bei wie die „düstere“ Prognose für die kommenden zwölf Monate. Aktuell bezeichnen nur noch 11 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als gut. 45 Prozent sehen sie noch als befriedigend an, 44 Prozent beurteilen die momentane Situation als schlecht.

„Noch steiler ist der Sinkflug bei den Geschäftserwartungen ausgefallen“, schrieben die Kammern. Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen rechnen binnen Jahresfrist mit teilweise erheblichen geschäftlichen Einbußen. Ein Fünftel meint, das Geschäftsniveau halten zu können. An eine Aufhellung glauben nur 4 Prozent.

Fast jedes fünfte Unternehmen erwartet Umsatzeinbußen von mehr als 25 Prozent

Laut der Umfrage sind etwa neun von zehn Unternehmen mit den negativen Auswirkungen der Pandemie konfrontiert. Deutlich mehr als die Hälfte der Betriebe rechnet für das Gesamtjahr 2020 mit Umsatzrückgängen, ein großer Teil davon mit erheblichen: Fast jedes fünfte Unternehmen erwartet Einbußen von mehr als 25 Prozent. Ein gutes Drittel der befragten Betriebe befürchtet, Corona-bedingt in Liquiditätsengpässe zu geraten.

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Wenn unsere Wirtschaft nicht weitreichenden Schaden nehmen soll, muss jetzt gegengesteuert werden“, forderte Michael Zeinert, Hauptgeschäftsführer der IHK Lüneburg-Wolfsburg. „Und zwar nicht nur durch die Gewährung von Hilfen, sondern durch ein verantwortungsbewusstes Hochfahren der wirtschaftlichen Aktivitäten.“ Florian Löbermann, Hauptgeschäftsführer der IHK Braunschweig, regte ein gestuftes Vorgehen an, in dem nach den Einzelhandelsbetrieben „möglichst bald auch die Außengastronomie und dann schrittweise weitere Branchen geöffnet werden“. Dazu brauche es in jeder Stufe ein konkretes Anforderungsprofil je Wirtschaftsbereich, um die Situation nicht wieder zu verschärfen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.