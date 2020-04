VW Braunschweig: Betriebsratschef erklärt Corona-Schutzmaßnahmen

Nach der mehrwöchigen Corona-bedingten Zwangspause fahren sämtliche Werke des Volkswagen-Konzerns in Deutschland am kommenden Montag, 27. April, ihre Produktion wieder hoch. Dies gilt somit auch für den Braunschweiger Standort an der Gifhorner Straße.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Wir sind gut vorbereitet“, sagt der örtliche Betriebsratsvorsitzende Uwe Fritsch. Wichtig sei dabei jedoch in diesen speziellen Zeiten, dass „die Gesundheit und der bestmögliche Schutz vor der Gefahr der Infektion oberste Priorität“ haben.

Alle Maßnahmen, so Fritsch weiter, seien darauf ausgerichtet, dass die Werksangestellten ab Montag unter größtmöglichem Schutz vor einer Corona-Infektion arbeiten können. Wie dies genau aussehen soll, zeigt der Betriebsratschef in einem in Zusammenarbeit mit der IG Metall Braunschweig produzierten Video. red

Betriebsrat Uwe Fritsch zum Wiederanlauf bei VW in Braunschweig

Mehr zum Thema: VW-Werkleiter- Werden in zweiter Jahreshälfte wachsen

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick