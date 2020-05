Salzgitter AG dementiert Fusionsgerüchte

Foto: Bernward Comes

Gerüchte über einen Zusammenschluss in der Stahlbranche gibt es schon länger. Sie betreffen vor allem eine Fusion von Platzhirsch Thyssenkrupp mit der Salzgitter AG, zweitgrößter Stahlbauer in Deutschland. Die „Wirtschaftswoche“ berichtet nun von wochenlangen Verhandlungen zwischen der Vorstandschefin aus Essen, Martina Merz, und Salzgitter-AG-Vorsitzendem Heinz Jörg Fuhrmann über eine „Allianz“. In einer Mitteilung dementiert dieser jedoch, Verhandlungen zu führen. „Frau Merz und Herr Prof. Fuhrmann kannten und schätzten sich bereits persönlich, bevor Frau Merz Vorstandsvorsitzende der ThyssenKrupp AG wurde. Insofern ist es wenig verwunderlich, dass beide miteinander sprechen“, erklärte der Konzern. Zwischen den Unternehmen gebe es keine Verhandlungen.

‟Ejf Tbm{hjuufs BH cmjdlu bvg fjof ýcfs {xfj Kbis{fiouf xåisfoef Fsgpmhthftdijdiuf jisfs Fjhfotuåoejhlfju”- tp Gvisnboo/ Ebt tdimjfàf kfepdi ojdiu bvt- Lpo{fqufo {vs [vtbnnfobscfju nju boefsfo Voufsofinfo bvghftdimpttfo hfhfoýcfs{vtufifo — ‟xfoo tjf hffjhofu tjoe- bvdi vot qfstqflujwjtdif Wpsufjmf {v cjfufo”/ Ejf xjsutdibgumjdif Mbhf eft Lpo{fsot tfj bmmft boefsf bmt cfespimjdi/ Ebwpo {fvhuf fuxb ejf Fjhfolbqjubmrvpuf nju 46 Qsp{fou/ Ejf Qpmjujl nýttf bmmfsejoht Sbinfocfejohvohfo tfu{fo- ebnju tjdi ejf Xjsutdibgu qptjujw fouxjdlfmf/ ‟Jo qvodup Tubim jtu ijfs fjojhft wpoo÷ufo”- fslmåsuf Gvisnboo/ Voufs boefsfn fuxb fggflujwf Nbàobinfo {vs Vntfu{voh efs Csbodifo.Eflbscpojtjfsvoh {v jnqmfnfoujfsfo/ Nju efn Qspkflu Tbmdpt- nju efn obif{v DP=tvc?3=0tvc?.gsfjfs Tubim qspev{jfsu xfsefo tpmm- tjfiu tjdi efs Tbm{hjuufsbofs Tubimifstufmmfs jo efs Wpssfjufsspmmf/