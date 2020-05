Azubitausch: Chemielaboranten tauschen Behörde gegen Stahlkonzern

Der Markt um Auszubildende und Fachkräfte ist hart umworben. Die Salzgitter-AG steuert daher mit der Wiederaufnahme ihrer Ausbildung zum Chemielaboranten einem Fachkräftemangel in ihrem Unternehmen entgegen – und setzt dabei auf eine Kooperation mit dem Bundesamt für Verbraucher- und Lebensmittelsicherheit (BVL). „In dem Bereich der Chemielaboranten ist in den nächsten Jahren mit einer Personalfluktuation zu rechnen, deswegen fangen wir mit der Ausbildung an“, erklärt der Koordinator der Ausbildung Michael Schneider.

Auszubildenden-Tausch feierte dieses Jahr Premiere

Den Ausbildungsbetrieb zum Chemielaboranten nahm der Stahlkonzern bereits 2018 wieder auf, doch im dritten Ausbildungsjahr stellte der Ausbildungsplan das Unternehmen vor eine Herausforderung. Den Großteil der Ausbildung absolvierten die angehenden Chemiker in den eigenen Laboren der Salzgitter-AG, doch bei dem Themenfeld der organischen Chemie sei dies nicht möglich gewesen. „Also habe ich im Internet nach Ausbildungsbetrieben in der Region geschaut“, berichtet Schneider. Im BVL aus Braunschweig fand der Salzgitteraner Konzern einen Kooperationspartner. Die Auszubildenden des BVL können aufgrund der Kooperation für zwölf Wochen von der Behörde in den Stahlbetrieb wechseln und die Auszubildenden der Salzgitter AG lernen die organische Chemie in der Bundesbehörde in Braunschweig. Der Tausch der Auszubildenden findet im dritten Jahr der insgesamt dreiundeinhalbjährigen Ausbildung statt und feierte in diesem Jahr seine Premiere.

Analyse bei 1200 Grad Celsius

Und so ein Wechsel des Arbeitsumfeldes kann eine ganz schöne Umstellung sein: In den Laboren der Salzgitter-AG arbeiteten die Auszubildenden der Bundesbehörde auf einmal mit Schmelztiegeln bei über 1200 Grad Celsius, um etwa den Chromgehalt von Legierungen zu analysieren, teilt das BVL mit. Für die Ausbildenden des BVL bietet die Kooperation auch mögliche Karrierevorteile – denn die Chancen auf langfristigen Übernahmen sind in der Industrie meist deutlich höher als in den Behörden. „Alle unsere Auszubildende erhalten zum Ende der Ausbildung einen Zeitvertrag von maximal zwei Jahren. Aus diesem wurden in den letzten Jahren über 90 Prozent in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen“, berichtet Schneider im Fall der Salzgitter AG.

Auszubildender Tim Gölldner beim Aufbau einer Versuchsapparatur beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit Foto: Hänel / BVL

Ausbildung ist anspruchsvoll – oft nur wenige Bewerber

Trotzdem sind die Bewerberzahlen gering, berichtet Schneider. „Auf eine Ausbildung zum Chemielaboranten kommen bei uns etwa 5 Bewerber, im kaufmännischen Bereich sind es dagegen 50“, sagt er.

Dazu kommt, dass die Ausbildung zum Chemielaboranten sehr anspruchsvoll ist, berichtet Christina Čulina von der Johannes-Selenka-Schule. So lernen Chemielaboranten in ihrer Ausbildung etwa Versuchsabläufe zu planen und die benötigen Apparaturen aufzubauen, organische und anorganische Präparate herzustellen oder Substanzgemische zu trennen. Damit gibt es laut der Bundesagentur für Arbeit später viele Branchen, in denen sie tätig sein können: etwa der chemischen und pharmazeutischen Industrie, der Farben- und Lackindustrie und der Nahrungsmittel- oder Kosmetikindustrie.

Ausbildungsstellen bei anderen Betrieben rückläufig

Die Anzahl der Auszubildenden ist zwar geringer als bei anderen Berufen – 2019 starteten an der Berufsschule laut dem BVL gerade einmal 13 Schüler – dafür gebe es eine sehr geringe Abbrecherquote. In den letzten fünf Jahren hatten wir geschätzt drei Abbrecher gegenüber etwa 70 Absolventen“, sagt Čulina.

Die Schule freue sich über die Wiederaufnahme des Ausbildungsbetriebs bei der Salzgitter-AG, vor allem da immer weniger Unternehmen in unserer Region ausbilden. So hat die TU Braunschweig die Ausbildung zum Chemielaboranten aufgegeben und das Thünen-Institut in Braunschweig pausiert aktuell die Ausbildung. „Wir haben zurzeit noch eine werdende Chemielaborantin, die ihre Ausbildung 2022 beenden wird“, erklärt Michael Welling, Pressesprecher des Thünen-Instituts. „Die endgültige Entscheidung über die Fortsetzung oder Einstellung der Ausbildung am Thünen-Institut wird voraussichtlich 2021 fallen. Uns ist bewusst, dass es einen großen Bedarf an Chemielaboranten gibt“, so Welling.

Von der Ausbildung zur Promotion

Unsere Region liegt dabei im bundesweiten Trend. Nach Angaben des Bundesarbeitgeberverband Chemie ging die Anzahl aller Chemielaboranten in Ausbildung von 2.633 im Jahr 2004 auf 2.191 im Jahr 2019 zurück, unterstreicht das BVL in einer Mitteilung. Das bestätigt auch Christina Čulina, ständige Vertretung der Schulleitung der Johannes-Selenka-Schule in Braunschweig. „Der Rückgang der Schülerzahlen im Falle der Chemielaboranten resultierte nicht so sehr aus einem Rückgang der Bewerberzahlen oder aus mangelndem Interesse, sondern vielmehr aus einem sukzessiven Wegfall an Betrieben und Instituten, die diesen Ausbildungsberuf ausbilden“, erklärt die Leiterin des Fachbereichs Naturwissenschaften der Johannes-Selenka-Berufsschule, an der auch die Auszubildenden der Salzgitter-AG lernen.

Doch nicht nur in den Naturwissenschaften gibt es immer weniger Auszubildende: Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung sank die Anzahl der Ausbildungsverträge seit 2009 um fast 40.000. Zeitgleich stieg die Zahl der Studierenden im selben Zeitraum um fast 700.000. Doch manche kehren von der Hochschule auch zu einer Ausbildung zurück, berichtet Čulina: „In den letzten Jahren hatten wir vermehrt Studienabbrecher, die die Ausbildung begonnen und so gut abgeschlossen haben, dass sie überlegten, erneut zu studieren“, sagt sie. Andere Auszubildende hätten im Anschluss an die Ausbildung studiert, manche sogar promoviert.

Chemielaboranten müssen kein Abitur haben

Auch wenn laut der Bundesagentur für Arbeit fast 70 Prozent der Auszubildenden zum Chemielaboranten ein Abitur vorweisen können, zielt die Ausbildung nicht auf Gymnasiasten, unterstreicht die Salzgitter-AG. In ihrer Ausschreibung verlangt der Konzern einen guten Realschulabschluss, um als Chemielaborant ausgebildet zu werden. „Allgemein verfügen bei uns etwa 10 – 15 Prozent der Bewerber über ein Abitur, 70 Prozent der Auszubildenden haben einen Realschulabschluss und etwa 15 Prozent einen Hauptschulabschluss“, sagt Michael Schneider.