BGH gibt Richtung für Diesel-Verfahren gegen VW vor

Karlsruhe. Am Montag fällt das oberste deutsche Gericht sein Urteil in einem Schadenersatzverfahren gegen VW.

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erlässt am Montag in einem Schadenersatzverfahren gegen Volkswagen in Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug sein Urteil – und das wird wegweisend sein. Der VI. Zivilsenat des obersten deutschen Gerichts war am ersten Verhandlungstag Anfang Mai zu der vorläufigen Einschätzung gekommen, dass dem betroffenen VW-Kunden sehr wohl Schadenersatz zusteht – wie er wollen viele Kunden ihr Auto zurückgeben und die Erstattung des Kaufpreises. Allerdings müsse gleichzeitig die Nutzungsdauer des Autos gegengerechnet werden, befand der BGH. Das Bemessen des Nutzungsersatzes liege allerdings im Ermessen des jeweiligen Gerichts.

Kläger ist Herbert Gilbert aus der Nähe von Mainz. Er hat 2014 bei einem freien Händler für knapp 31.500 Euro einen VW Sharan mit 2-Liter-Diesel-Motor gekauft. Gilbert fordert von VW Schadenersatz und will den Sharan zurückgeben, unter anderem weil er ein besonders sauberes Auto habe kaufen wollen. VW ist dagegen der Auffassung, dass dem Kunden kein Schaden entstanden sei. Grund: Er habe das Auto immer nutzen können. Folglich bestehe kein Anspruch auf Schadenersatz. Das Oberlandesgericht Koblenz hatte Gilbert zwar Schadenersatz zugestanden, allerdings war auch dieses Gericht der Auffassung, dass eine Nutzungsentschädigung verrechnet werden müsse. Beide Seiten legten gegen dieses Urteil Revision ein.

Vertreten wird Gilbert vom Rechtsdienstleister My-Right. Der wählte Gilbert als einen Kunden aus, den er in Einzelklagen vertritt. Daneben vertritt My-Right zigtausende Kunden in mehreren „Sammelklagen“. Sven Bode, Geschäftsführer und Gründer von My-Right, sagte unserer Zeitung am Wochenende: „Wir gehen davon aus, dass der Bundesgerichtshof bei seiner vorläufigen Einschätzung bleibt und eine sittenwidrige Täuschung bejaht. Das wäre ein Meilenstein für die Verbraucher in Deutschland und ein großer Erfolg von My-Right. Die Entscheidung des BGH ist sicher ein vorläufiger Höhepunkt im Dieselskandal.“ Bode geht davon aus, dass nach dem zu erwartenden Urteil des BGH mehr Käufer ihre Ansprüche erheben werden. „Sie wissen dann, dass sie nicht nur Recht haben, sondern auch Recht bekommen.“

Von VW hieß es: „Von einem Urteil erwarten wir Klarheit, wie der BGH bestimmte Rechtsfragen in zahlreichen VW-Verfahren beurteilt. Dies kann die zügige Beendigung vieler noch laufender Verfahren erleichtern.“ Anders als Bode von My-Right erwartet der Autobauer keine weiteren Klagen: „Anlass für neue Klagen wird es kaum geben. Gründe dafür sind die hohe Annahmequote für die Vergleiche im Musterfeststellungsverfahren und die Verjährung von Ansprüchen, die nicht zur Musterfeststellungsklage angemeldet wurden.“

Nach VW-Angaben haben sich aus der Musterfeststellungsklage, die am Oberlandesgericht Braunschweig verhandelt wurde, 240.000 Vergleiche mit Kunden ergeben. Das entspreche einer Auszahlungssumme von rund 750 Millionen Euro, die Auszahlung habe am 5. Mai begonnen. Bisher seien rund 1000 Widerrufe eingegangen, von Kunden, die einen Vergleich ablehnen.

Wie VW weiter mitteilte, sind in Deutschland bisher 63.000 Urteile an Land- und Oberlandesgerichten ergangen, davon 1000 an Oberlandesgerichten. Diese Urteile seien „überwiegend“ zu Gunsten des Unternehmens ausgegangen. Trotz dieser großen Zahl liegen laut VW immer noch 60.000 Verfahren privater Kläger bei deutschen Gerichten.

Für die große Mehrzahl dieser Verfahren wird der Urteilsspruch des BGH am Montag richtungsweisend sein. Zwar urteilt der BGH „nur“ in einem Einzelfall, allerdings orientieren sich die nachgelagerten Gerichte in vergleichbaren Verfahren an der Entscheidung des BGH. Bestätigt der BGH seine vorläufige Einschätzung, dann kommt es auf den Einzelfall an, ob die Kunden tatsächlich mit einem finanziellen Plus aus ihren Verfahren gehen. Denn je mehr Kilometer sie mit ihrem vom Abgas-Betrug betroffenen Auto gefahren sind, desto geringer fällt der Schadenersatz aus – weil die gefahrenen Kilometer verrechnet werden. Ein Knackpunkt bei dieser Rechnung ist die zu erwartende Gesamtlaufleistung des Autos. Und die kann, so die erste Einschätzung des BGH, von den Einzelgerichten festgelegt werden. Die Spanne ist groß, bewegt sich zwischen 200.000 und 300.000 Kilometer. Für Vielfahrer könnte es daher eine Enttäuschung geben.