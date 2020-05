Gemeinsam können wir bestehen

Wir erleben schwierige, ungewisse Zeiten in einer nicht dagewesenen Situation. Die Corona-Krise betrifft uns alle und damit alle Zweige und Branchen der Wirtschaft. Viele treibt die Sorge um die finanzielle Situation und die eigene Existenz um. Dennoch muss auch das alltägliche Leben – wenn auch mit Einschränkungen – weitergehen. Dafür hat Niedersachsen die Regeln und Beschränkungen weiter gelockert. Davon profitieren insbesondere Gastronomie und Hotels, Sport und Freizeitangebote im Freien. Hier kann jeder einzelne helfen, die regionale Wirtschaft zu unterstützen, indem er – unter Einhaltung der gebotenen Schutzmaßnahmen – die Angebote nutzt, die wieder möglich sind. Dazu muss Sicherheit vermittelt werden. Denn wenn die Menschen Perspektiven sehen, sind sie auch bereit, zu investieren. Das war unser Antrieb als Bank in den vergangenen Wochen und Monaten. Immer zu betonen: Die Versorgung mit Bankdienstleistungen, Bargeld, Liquiditätsmitteln und der Rund-um-die-Uhr-Kontakt zu uns ist gewährleistet, wir sind für Sie da! Existenzangst muss einer „Jetzt erst recht!“-Mentalität für einen optimistischeren Blick in die Zukunft weichen. Wichtig ist es auch, Verantwortung zu übernehmen und den Menschen und Unternehmen solidarisch beizustehen. Viele großartige Aktionen der regionalen Hilfe, von der Einkaufshilfe für Risikogruppen bis zum Infotelefon, gibt es in Braunschweig, Gifhorn, Peine, Salzgitter und Wolfsburg. Mit dem Projekt #wirzusammen wurde zudem eine Aktion initiiert, die kreativ der Gastronomie und dem Einzelhandel unter die Arme greift. Dieses Engagement unterstützen wir als Bank gerne. Ebenso stehen wir der heimischen Wirtschaft durch unbürokratische Hilfe bei Liquiditätsengpässen zur Seite. Gleichzeitig werden wir unbeirrt in der Region investieren, um am Standort Braunschweig-Wolfsburg auch in Zukunft attraktives Arbeits- und Lebensumfeld vorzufinden. Gemeinsam können wir alle hier in unserer schönen Region bestehen und die Krise überwinden. Haben Sie Mut!

