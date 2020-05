Handelsexperten: Die Masken sind lästig

Immer mehr Menschen kehren zum Shoppen in die Innenstädte zurück und trauen sich in die wieder geöffneten Restaurants. Nach Corona werden die Zentren aber anders aussehen als vorher, prophezeit Handelsprofessor Joachim Hurth. Mark Alexander Krack vom Handelsverband sagt, es sei das A und O, dass Kunden „ihre“ regionalen Geschäfte und Restaurants unterstützten.

Herr Hurth, Herr Krack, der Corona-Shutdown ist vorbei – wie geht es dem Handel und der Gastronomie inzwischen?

Krack: Die Gastronomie darf seit dem 11. Mai in Niedersachsen wieder öffnen, allerdings unter Einhaltung der Hygieneregeln. Im Moment ist das noch ein Zuschussgeschäft. Zwar sind die Gastronomen froh, dass die Kunden wieder an Bord sind, aber wirtschaftlich müssen sie immer noch dazuschießen. Daran ändern auch die Lockerungen seit dem 25. Mai nichts. Seitdem ist eine 100-Prozent-Auslastung in den Restaurants wieder möglich – aber diese Regelung ist eine Mogelpackung. Denn Abstandsregeln müssen weiter eingehalten werden, also können sich nicht so viele Gäste wie vorher dort aufhalten.

Hurth: Die Frequenz in den Innenstädten reicht auch den Einzelhändlern nicht aus, um ihre Kosten zu decken. Sie haben immer noch Umsatzeinbußen von 40 bis 50 Prozent. Und es macht im Moment keinen Spaß einkaufen zu gehen. Die Kunden haben zwar den Wunsch nach Normalität und die Lust zu shoppen, andererseits hören sie ständig die Mahnungen von Meinungsführern wie der Kanzlerin Merkel, Gesundheitspolitiker Lauterbach oder dem Weltärztepräsidenten Montgomery.

Einige Händler beklagen, dass die Schutzmasken das Einkaufserlebnis schmälern. Wie sehen Sie das?

Hurth: Meiner Meinung nach muss die Maskenpflicht so schnell wie möglich abgeschafft werden. Vor wenigen Wochen war sie noch sehr umstritten. Ich bin kein Virologe, aber ich kann sagen, dass durch die Masken im Kundenkontakt und Gespräch viel verloren geht, die ganze Mimik ist nicht mehr sichtbar. Die Maske ist lästig, sie wirkt wie eine ständige Mahnung und hat gesundheitliche Nachteile.

Krack: Es ist schwer sich dazu zu positionieren, wenn man kein Virologe ist. Aber zu dem Thema gab es tatsächlich ein Hin und Her: Mal hieß es, die Maske sei eine Virenschleuder, dann wurde das Tragen in Niedersachsen mehr oder weniger erzwungen zur Pflicht, weil andere Bundesländer Druck gemacht haben. Ich bin kein Verfechter der Maske. Es wäre schön, wenn Niedersachsen den Mut hätte, dieses Mal als erstes Land zu sagen, wir lassen es mit der Maskenpflicht – jedenfalls, sobald es die Infektionszahlen erlauben. Natürlich müssen dann die anderen Regeln weiter streng beachtet werden.

Sind die Leute denn nicht jetzt schon wieder froh, endlich wieder shoppen und schlemmen zu können? Oder halten sie Zukunftsängste und die Sorge vor einer Infektion noch zurück?

Krack: Vermutlich ist es ein Zusammenspiel von beidem. Viele Menschen sind inzwischen sehr sensibilisiert für die Hygienemaßnahmen und wollen verantwortungsbewusst handeln. Sie haben ja oft auch Menschen in ihrem Umfeld, die zur Risikogruppe gehören, zum Beispiel Ältere. 83 Prozent der Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind, waren ja jenseits der 70 Jahre.

Hier und da spielt auch sicherlich die wirtschaftliche Lage eine Rolle und die Frage: Kann ich mir das noch leisten? Viele fragen sich sicher auch, ob sie sich das Gastro-Erlebnis durch eine sterile Atmosphäre – flapsig gesagt – versauen lassen wollen.

Hurth: Fakt ist, dass sich die Menschen beim Konsumieren sehr zurückhalten. Das liegt entweder an den Barrieren, der Angst vor einer Ansteckung oder daran, dass sie ihr Geld zusammenhalten. Eine Studie des Instituts für Handelsforschung besagt, dass 57 Prozent der Menschen keine Geschäfte aufgesucht haben, die wieder aufgemacht haben. 35 Prozent waren nur in wenigen Geschäften.

Es wird ja immer von einer zweiten Infektionswelle gesprochen. Ob die kommt, weiß ich nicht. Was aber kommen wird, ist eine Pleitewelle. Der Konsum wird wegen der mangelnden Kaufkraft, die aus der Krise resultiert, im Vergleich zu den Vorjahren weiter hinterherhinken.

Herr Krack, Sie sprechen von einer versauten Atmosphäre in der Gastronomie. Ist es so schlimm?

Krack: Allein schon die Bodenmarkierungen. Oder das auf den Tischen Essig, Öl, Salz und Pfeffer fehlen, weil sie zur gemeinsamen Benutzung da sind. Das versteckte Lächeln der Bedienung hinter der Maske. Der gastfreundliche, willkommenheißende Eindruck, von dem die Gastronomie lebt, ist weg.

Hurth: Auch der Handel lebt vom Ambiente und der Aufenthaltsqualität. Jetzt haben Geschäfte teilweise Security-Mitarbeiter vor den Türen stehen, die den Kunden von oben bis unten abscannen. Manche Händler fordern ihre Kunden auf, sich zu beeilen, damit die nächsten hinein können. Es ist schwer, daran für das Einkaufserlebnis etwas Positives zu finden. Positiv ist aber, dass sich die Menschen wieder auf Regionales besinnt haben, ausgelöst durch eine globale Pandemie. Sie gehen wieder öfter beim Bauern um die Ecke einkaufen oder unterstützen bewusst kleine Händler vor Ort. Dieser Effekt wird aber nicht ausreichen, alle zu retten.

Was kann der Handel tun, um weiter Kunden anzulocken?

Hurth: Eines kann er nicht machen, das sind Events. Als einzige Möglichkeit bleiben den Händlern die Preise, es wird eine Rabattschlacht geben. Leiden werden darunter die kleinen Händler. Möglich ist auch noch der Verkauf über digitale, zum Beispiel regionale Marktplätze. Das bringt ein bisschen was, wird aber niemals den Umsatzrückgang von 40 Prozent aufholen.

Krack: Es ist das A und O, dass Kunden ihren Händlern vor Ort ihren Zuspruch geben. Vor kurzem war ich auf den Einkaufsstraßen in Braunschweig unterwegs und habe festgestellt, dass die Frequenz deutlich zugenommen hat. Die Menschen geben ihrer Stadt wieder ein Gesicht. Je mehr Hemmnisse abgebaut werden, desto mehr Menschen kommen. Und es hört sich banal an, aber auch das Wetter hilft.

Die wochenlangen Schließungen haben so manchen Betrieb an seine Grenzen gebracht. Wird der Leerstand um sich greifen?

Krack: In der Gastronomie werden wir hier und da Betriebe verlieren, die schon vor Corona auf Kante genäht waren. Kneipen und Discos, die ja noch länger geschlossen bleiben müssen, haben ein noch höheres Risiko, insolvent zu gehen.

Hurth: Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung sieht 15 Prozent der Gastro-Betriebe und 11 Prozent der Händler bedroht. Es werden zuerst die verschwinden, die wirtschaftlich nicht so stark sind, kleine Betriebe oder Start-ups. Das ist bitter, weil sie viel an Zeit, Geld und Kraft investiert haben. Die kleinen Betriebe sterben leise. Von den großen hingegen hört man, wie von Runners Point oder Galeria Karstadt Kaufhof.





Der Eindruck ist aber auch, dass Restaurants und Händler versucht haben, das Beste aus ihrer Situation zu machen...

Krack: In meiner Wahrnehmung hatten vor allem jüngere Geschäftsleute das Bedürfnis, ihren Kunden zu zeigen: Wir sind noch da! Sie sind auf den Außer-Haus-Verkauf umgestiegen, haben das, was vorher auf Porzellan-Tellern serviert wurde, in Plastik- oder Papp-Verpackungen verpackt. Es gab sogar Betriebe, die Cocktails gemixt und im Drive-In angeboten haben. Mir berichten viele, dass der Außer-Haus-Verkauf wieder rückläufig ist. Die Kunden kommen also zurück. Den Kontakt zu halten, hat funktioniert.

Hurth: Die Corona-Krise hat bei vielen Händlern dazu geführt, sich mit Online-Kanälen zu beschäftigen. Der Verkauf dort ersetzt aber nicht das stationäre Geschäft.

Wenn wir uns mal in Optimismus üben wollen: Wie kommen Gastronomie und Handel jetzt weiter aus den Startlöchern?

Krack: Der Fahrplan sieht ja weitere Lockerungen im Zwei-Wochen-Rhythmus vor. Wenn die geforderten Maßnahmen damit Stück für Stück zurückgenommen und erklärt werden, kommen wir in Richtung Ende Juni zu einer normalen Situation. Die Menschen müssen aber merken, dass sie dabei begleitet werden durch Vater Staat. Deswegen ist es wichtig, auch Regeln zu erklären, die beibehalten werden.

Hurth: Ich bin auch der Meinung, dass wir positive Nachrichten brauchen. Dass jetzt die Fitnessstudios öffnen durften, ist so eine gute Nachricht. Das Wichtigste ist, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren.

