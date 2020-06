Das VW-Markenhochhaus in Wolfsburg.

VW will Kosten senken

Die Corona-Krise zwingt Volkswagen zum Sparen. Darauf wies in der vergangenen Woche Konzernchef Herbert Diess in einer Veranstaltung vor Top-Managern hin. Nach Informationen unserer Zeitung ging es aber nicht um eine Verschärfung des ohnehin vorgegebenen Sparkurses. Der Autobauer selbst gab sich am Sonntag bedeckt. „Es war eine interne Veranstaltung von Volkswagen. Dabei gab es grundsätzliche Überlegungen, mit welchen weiteren Kostenmaßnahmen auf die Pandemie reagiert werden kann. Es gibt noch keine konkreten Beschlüsse“, hieß es dazu aus Wolfsburg.

Die Branchenzeitung „Automobilwoche“ berichtete, dass die Kosten in Forschung und Entwicklung ebenso gekürzt werden wie Investitionen und Fixkosten. Dieses Positionen sind bekannt, auch, dass jede Ausgabe begründet werden muss. Budgets werden nach Informationen unserer Zeitung um 20 Prozent gekürzt. Dabei geht es um Sachausgaben, nicht um Personalkosten.

Wegen der Corona-Krise brachen die Absatzzahlen von VW weltweit dramatisch ein. Das Unternehmen verfolgt daher eine Strategie strengerer Kostendisziplin. Corona erreichte die Autobranche in einer ohnehin schwierigen Situation, die von einer weltweiten Eintrübung der Konjunktur, dem Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie dem Umbau zu Digitalisierung und Elektro-Mobilität geprägt war und ist. VW ist daher dringend auf den Erfolg seiner jüngsten Modelle Golf 8 sowie ID.3 angewiesen. Das rein elektrisch angeriebene Kompaktmodell soll im Sommer auf den Markt kommen. Software-Probleme belasten jedoch beide Autos, was die Anspannung bei Volkswagen noch verschärft.