Der Streit um die Maske: Handel fühlt sich ausgebremst

Für den deutschen Einzelhandel geht es nach einem langen Tief in der Corona-Krise langsam aufwärts. „Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Besserung, sind aber noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau – das wird auch noch eine gewisse Zeit dauern“, sagt etwa Marvin Schaber, Manager der Wolfsburger City-Galerie.

Viele Einzelhändler, die keine Lebensmittel verkaufen, haben durch die angeordnete Schließung von Mitte März bis Mitte April schwere Verluste hinnehmen müssen. „Jeder dritte Einzelhändler ist in seiner Existenz bedroht“, warnt daher Mark-Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverband Niedersachsen-Bremen. Die Zahl erhob der Handelsverband Deutschland bei einer Umfrage Mitte Mai unter 600 Einzelhändler – laut Krack sehe es auch in der Region nicht anders aus. „Die Lust am Bummeln ist vergangen“, stellt auch Frauke Allen, Inhaberin des Spezialitätengeschäfts Simply British in Braunschweig, fest.

Bei Einzelhändlern fehlt das Geld

Dabei steigen in den letzten Wochen die Zahlen der Passanten in den Innenstädten stetig und gleichen sich den Durchschnittswerten aus den Zeiten vor der Corona-Krise an. So zählten Messungen in Braunschweig an der Straße Damm am Samstag, 25. April – kurz nach den Öffnungen – nur 10.257 Passanten. Am 20. Juni waren es mit über 24.000 Besuchern bereits mehr als doppelt so viele. Und auch City-Galerie Manager Schaber sieht einen „positiven Trend“. „Die Menschen flanieren wieder auf der Porschestraße“, sagt er.

Trotzdem fehle das Geld bei vielen Einzelhändlern. Nach Angaben des Handelsverbands Deutschland hatte Mitte Mai ein Drittel der Einzelhändler nur 50 Prozent der Erlöse des Vorjahres erreicht. Nach Einschätzung des niedersächsischen Handelsverbandschefs Krack liegt das auch an der Maskenpflicht. „Viele Kunden haben keine Lust auf einen Einkaufsbummel mit Maske auf und ab.“

Krack: Abwägen, wo Einschnitte gerechtfertigt sind

Er spricht sich daher für eine Maskenempfehlung statt einer Maskenpflicht aus. „Eine Empfehlung hindert keinen daran, eine Maske zu tragen, wenn er sich damit sicherer fühlt“, führt Krack weiter aus. Er verweist auf die geringe Zahl an Coronainfektionen in Niedersachsen. „Wir sind in einer Situation, in der man jeden Tag abwägen sollte, wo Einschnitte noch gerechtfertigt sind. Es ist daher nicht vermessen, Belastendes wie die Maskenpflicht nur aufrecht zu erhalten, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann“, findet Krack. Ein Einkaufsbummel sei seiner Ansicht nach auch ohne Maske mit Abstand möglich, nur in engen Gängen brauche man die Pflicht.

„Kurz vor der Möglichkeit einer zweiten Welle ist so eine Forderung völlig indiskutabel“, hält Susanne Thiele, Pressesprecherin des Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, dagegen. Die Klagen des Verbandes kann sie nicht nachvollziehen. „Das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Wir haben wenig Auflagen, sie sind nicht schwierig umzusetzen“, so Thiele. Die Sprecherin des HZI erinnert zudem daran, dass die Freiheiten, die wir aktuell genießen, zerbrechlich sind. „Eine Lockerung kann nur einhergehen, wenn andere Maßnahmen eingehalten werden. Alles gleichzeitig zu lockern, ist nicht der Weg,“ mahnt sie.

Landesgesundheitsamt hat kein Verständnis

Mit ihrer Ablehnung gegenüber dem Ende der Maskenpflicht ist sie nicht allein: Auch Matthias Büschking, Pressesprecher des Verdi-Landesverbands Niedersachsen-Bremen ist empört. „Das ist eine Schnapsidee, die offensichtlich entstanden ist, ohne an den Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu denken“, sagt er. Die Abstände würden bereits jetzt nicht in den Geschäften eingehalten. „Das Abstandhalten ist in einem Großteil der Geschäfte des Handelsverbandes einigermaßen unmöglich – deshalb kann es ohne Masken nicht gehen“, unterstreicht der Gewerkschafts-Pressesprecher.

Zudem seien die Fallzahlen in Niedersachsen aktuell nur aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen wie Masken so gering – „und das soll bitte auch so bleiben“, fordert Büschking. Das Landesgesundheitsamt hat ebenfalls kein Verständnis: „Der Spaß am Bummeln ist nicht ausschlaggebend, sondern der wichtige Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus“, sagt Katharina Kohls.

Andere Gründe für Kundenrückgang

Auch unter den Einzelhändlern herrschen unterschiedliche Meinungen. „Ich glaube nicht, dass wir von einem auf den anderen Tag mehr Geld in der Kasse hätten, wenn die Maskenpflicht fällt“, sagt etwa Tanja Kitta, Filialleiterin der Jens-Koch-Filiale am Braunschweiger Kohlmarkt. Durch die Reisebeschränkungen sei die Nachfrage nach Taschen und Koffern deutlich gesunken. Auch Frauke Allen spricht sich nicht für eine Lockerung aus. „Als Geschäftsinhaberin wäre es natürlich besser, keine Maskenpflicht zu haben, aber der Verstand weiß, dass wir uns damit viel ruinieren würden“, sagt die Braunschweigerin.

Marvin Schaber würde dagegen ein Ende der Maskenpflicht begrüßen. „Grundsätzlich würde ich eine Maskenempfehlung aus Handelssicht unterschreiben“, sagt der Manager der City-Galerie in Wolfsburg. Er weiß aber auch, welche Risiken die aktuelle Situation noch in sich birgt. „Jeder Wirtschaftszweig hat extrem Respekt davor, dass es eine zweite Welle geben könnte“, erklärt er. Tanja Kitta sieht zudem auch andere Gründe für den Kundenrückgang – ganz abseits der Hygieneregeln. „Man merkt einfach, dass die Menschen in Kurzarbeit sind oder ihren Job verloren haben“, sagt die Filialleiterin.

Untergangsstimmung nicht nachvollziehbar?

Auch Krack weiß, dass die Lage des Einzelhandels verschiedene Bausteine zum Wiederaufbau braucht. „Verkaufsoffene Sonntage sind aktuell ein Thema, damit Städte wieder Gesicht zeigen können“, sagt er. Dazu stehe die Wirtschaft, im Dialog mit der Landespolitik. Auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung soll ab Juli den Einzelhandel stärken. So sieht das Paket etwa die temporäre Reduzierung der Mehrwertsteuer und einen Familienbonus vor.

„Wir müssen schauen, wie es den Unternehmen geht, wenn diese ganzen Überbrückung-Pakete nicht mehr geschnürt sind. Da muss man vielleicht überlegen, die Steuerreduzierung zu entfristen“, so Krack. Verdi-Pressesprecher Büschking blickt dagegen optimistischer in die Zukunft: „Die oft herbei geredete Untergangsstimmung im Einzelhandel können wir nicht nachvollziehen.“

