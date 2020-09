Flugzeug-Cafés: Am Boden - und doch im siebten Himmel

Mo, 14.09.2020, 13.28 Uhr

Für Reiselustige, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr weg dürfen, gibt es in Thailand eine Lösung: "Flugzeug-Cafés" bieten ihnen dort fast alles, was sie so schmerzlich vermissen.