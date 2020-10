IG Metall: Unternehmen nutzen Moll-Stimmungslage aus

Die Corona-Krise hat in der Industrie tiefe Spuren hinterlassen, Tausende Jobs und ganze Standorte stehen auf dem Spiel. Die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, und die Erste Bevollmächtigte der Industriegewerkschaft in Braunschweig, Eva Stassek, erklären in einem gemeinsamen Interview, warum die Viertage-Woche eine Lösung sein kann, wie auch Produktionsmitarbeiter von Zuhause aus arbeiten können und wie es eigentlich ist, als Frau einer männerdominierten Gewerkschaft vorzustehen.

Frau Benner, Sie sitzen im Aufsichtsrat von Continental. Das Gremium hat vergangene Woche den Sparplänen des Unternehmens zugestimmt. Wie geht es jetzt weiter?

Benner: Die Arbeitnehmerseite hat gegen diese Entscheidung gestimmt, aber dieses Ergebnis befürchtet. Es geht nun allein in Deutschland um die Arbeitsplätze von 13.000 Beschäftigten. Wir fordern weiter für sie eine sichere Perspektive. Wir wollen, dass Alternativen zu den Standortschließungen und Stellenabbau geprüft werden. Außerdem fordern wir Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten, damit sie in den Feldern Digitalisierung und E-Mobilität arbeiten können. Bei Conti sehen wir die Veränderungen, die in der Automobilindustrie passieren, wie unter einem Brennglas. Trotz des Beschlusses des Aufsichtsrats lassen wir dort jetzt nicht locker.

Der Beschluss, das Reifenwerk in Aachen bis Ende 2021 zu schließen, steht aber.

Benner: Wir waren in Gesprächen, als der Vorstand uns die Schließung um die Ohren gehauen hat. Das war hart, es betrifft 1823 Arbeitsplätze. Dabei gäbe es für den Standort Aachen neue Geschäftsmodelle. Man kann zum Beispiel Flottenmanagement über Sensoren betreiben, die in Reifen stecken. Das ermöglicht eine vorausschauende Instandhaltung. Die Technologie hat Continental. Wir haben dazu eine Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen vorgeschlagen. Danach könnte man immer noch mit der Belegschaft reden und sagen, dass das Unternehmen ein ernsthaftes Problem hat und das Geschäftsmodell ändern muss. Das gibt eine Perspektive. Stattdessen werden die Beschäftigten bis zur letzten Minute wie Zitronen ausgepresst und sollen dann von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden.

Zukunftstechnologie also als Alternative zum Stellenabbau?

Benner: Ja, wir werden alles tun, damit Zukunftstechnologien am Standort Deutschland bleiben, auch im Automotive-Bereich. Wir brauchen zum Beispiel für den VW ID.3 die Vernetzung, bei der alle Bordcomputer in einer Steuerzentrale zusammenlaufen. Das kann man sich wie ein Gehirn vorstellen. Wir haben den Ehrgeiz, dass das in Deutschland produziert wird, sowohl die Fähigkeiten als auch die Möglichkeiten dafür haben wir.

Conti ist nicht das einzige Unternehmen, auch MAN will massiv Stellen abbauen und Standorte verlagern. Öffnet die Corona-Krise Tür und Tor zur Amoral? Oder macht die Gemengelage – Transformation plus Corona – diese Schritte einfach notwendig?

Benner: Ja, es öffnet Tür und Tor, denn einige Unternehmen nutzen die allgemeine Moll-Stimmungslage, um massenhaft Arbeitsplätze abzubauen. Auch Gewerkschaften wissen, dass Transformation eine Herausforderung ist und durch Corona verschärft wird. Deswegen brauchen wir intelligente Gegenstrategien, etwa vonseiten der Bundesregierung noch einmal eine bessere Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen. Außerdem möchten wir bei den Qualifizierungsthemen mehr Mitbestimmung für die Betriebsräte erreichen. Wir brauchen mehr und kreativere Instrumente, um die industrielle Struktur in Deutschland zu halten.

Eva Stassek, Erste Bevollmächtigte IG Metall Braunschweig, fürchtet, dass vor allem „top ausgebildete“ duale Studierende das Nachsehen in der Krise haben. Sie sind nicht im Tarifvertrag wie Auszubildende. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Frau Stassek, am vergangenen Mittwoch hat die erste Betriebsrätekonferenz der IG Metall Braunschweig seit Corona stattgefunden. Wie war die Stimmung unter den Arbeitnehmervertretern?

Stassek: Wir haben hier in unserem Geschäftsstellengebiet, dass auch Wolfenbüttel und Helmstedt einschließt, noch keine Verwerfungen – außer bei der Service-Niederlassung mit rund 50 Beschäftigten von MAN Truck & Bus. Bei allen anderen Unternehmen ist es so, dass das Instrument Kurzarbeit greift. Einige Betriebe haben schon eine angespannte Liquiditätssituation, aber uns wurden keine Massenentlassungen oder Werkschließungen angekündigt. Hier möchten die Betriebe, vor allem die spezialisierten Maschinenbauer und Entwickler, ihre Fachkräfte halten. Und in einigen wenigen Betrieben gibt es übrigens schon wieder Mehrarbeit. Fast ein Drittel der Betriebe hat während der Corona-Zeit aber auch voll durchgearbeitet.

Mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie hat der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hoffmann die Viertage-Woche ins Spiel gebracht. Was halten die Betriebsräte davon?

Stassek: Der Vorschlag ist hier von allen sehr positiv aufgenommen worden. Sie wäre ein Erfolg, besonders wenn eine Aufzahlung bei den unteren Entgeltgruppen gelingen würde.

Benner: Mit der Viertage-Woche denken wir noch einmal in eine andere Richtung bei der Frage, wie man es mit einer klugen Arbeitszeitpolitik ermöglicht, mehr Leute an Bord zu halten. Wir haben bereits in der Tarifrunde 2018 Zusatztage ausgehandelt, das war ein erster Schritt zu mehr Selbstbestimmung. Die Ansprüche von Menschen an Arbeit verändern sich. Darauf müssen wir als Gewerkschaft Antworten geben.

Verdi streitet im öffentlichen Dienst gerade für 4,8 Prozent mehr Lohn, das halten einige in Zeiten von Corona für überzogen. Erwarten Sie gesellschaftliche Akzeptanz, wenn Sie trotz Krise zum einen Entgeltausgleich für die Viertage-Woche fordern und zudem eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten?

Stassek: Zum Entgeltausgleich: Man darf nicht vergessen, dass es Unternehmen auch Geld kostet, wenn sie Leute rausschmeißen, für Sozialpläne zum Beispiel. Dazu kommen die gesellschaftlichen Verwerfungen. Unternehmen können das Geld besser in gute Modelle stecken, die ihnen kein schlechtes Image, sondern motivierte Mitarbeiter bringen. Und bei der Diskussion der Forderungshöhe sind wir noch ganz am Anfang, wir haben erst letzte Woche in den Tarifkommissionen zusammengesessen.

Offenbar erschließt sich die Logik mit den guten Modellen aber nicht den Unternehmen, siehe Conti und MAN, die Verlagerungen ins Ausland, etwa Ankara, mit niedrigen Lohnkosten planen.

Stassek: Natürlich sind Lohnkosten in der Türkei niedriger, wenn man sich den Stundenlohn anschaut. Aber es gibt ja auch noch andere Kosten, wie etwa für den Transport. Hinzu kommen auch noch Qualitätsfragen. Viele Kollegen berichten uns, dass sie Produkte, die sie aus dem Ausland bekommen, nacharbeiten müssen. Der vermeintliche Lohnvorteil wird von teurer Nacharbeit aufgefressen.

Benner: Das stimmt. Es gibt natürlich globale Netzwerke, von denen wir profitieren. Wir sind dafür, dass gute Arbeit auch woanders entsteht. Außerdem ist das Ausland nicht nur verlängerte Werkbank, dort gibt es auch hochkarätige Jobs in der Forschung und Entwicklung. Wir verlangen nur von hiesigen Arbeitgebern, dass sie sich Gedanken darüber machen, welche andere Tätigkeit hier gemacht und entwickelt werden kann. Es darf keine ersatzlosen Streichungen geben. Die Unternehmen profitieren hier schließlich von der Infrastruktur, von Hochschulen, von Instituten, Forschungseinrichtungen und Innovationswerkstätten und sozialem Frieden. Wer nur auf die Lohnkosten schaut, springt zu kurz.

Ist die Viertage-Woche nach Ansicht der Gewerkschaft das Hauptinstrument zur Beschäftigungssicherung?

Benner: Sie kann ein Instrument sein, damit Arbeitszeit flexibler und mit Qualifikation verbunden wird. Die Beschäftigten erhalten dadurch außerdem Zeitsouveränität. Die Menschen waren während Corona durch den Wegfall von Kinderbetreuung oder Pflege teilweise in krassen Situationen.

Während der Krise haben viele im Homeoffice gearbeitet. Aber nicht jeder Industriearbeitsplatz ist dafür geeignet, wie kann das aufgefangen werden?

Benner: Wir haben schon 2018 einen Tarifvertrag zu mobiler Arbeit abgeschlossen. Uns ist wichtig, dass das Recht auf Unerreichbarkeit klargestellt wird, dass ergonomisch-technische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden und dass Beschäftigte auch einen Arbeitsplatz im Unternehmen behalten – der muss aber nicht unbedingt an einem bestimmten Schreibtisch sein.

Für die Beschäftigten in der Produktion brauchen wir ein Pendant zum Homeoffice. Es gibt Möglichkeiten, Maschinen auch von Zuhause zu steuern. Bei der Digitalisierung in den Betrieben gibt es noch Luft nach oben.

Wissen Sie schon, wie sich die Krise auf die Ausbildungsplätze ausgewirkt hat?

Stassek: Im Großen und Ganzen sind in unserem Gebiet dieses Jahr weiterhin Ausbildungsplätze praktisch im gleichen Umfang angeboten worden. Wir gehen davon aus, dass auch weiterhin übernommen wird – dieser Tage werden die Entscheidungen in den Unternehmen darüber getroffen. Aber die Auszubildenden machen sich natürlich Sorgen. In Salzgitter oder Wolfsburg mit dem angekündigten großen Personalabbau in zwei Betrieben sieht das auch schon anders aus als in Braunschweig.

Benner: Bundesweit verzeichnen wir rund zehn Prozent weniger Ausbildungsstellen.

Stassek: Es trifft vor allem auch die top ausgebildeten dualen Studierenden, bei denen keine vertraglichen Verpflichtungen bestehen, sie zu übernehmen. Sie fallen nicht unter unsere Flächentarifverträge, das möchten wir ändern. In fast jedem Betrieb gibt es inzwischen mehrere dual Studierende und das ist ein ungeregelter Bereich.

Benner: Duale Studiengänge werden immer mehr angeboten anstatt der klassischen Berufsausbildung. Bei den Berufsanfängern machen sie bundesweit schon rund 25 Prozent aus. Deshalb wollen wir für sie tarifliche Regelungen.

Die IG Metall ist auch ein Spiegelbild der Gesellschaft und hat dementsprechend auch rechtsgerichtete Mitglieder. Wie ist Ihre Einschätzung: Treibt die Krise Beschäftigte in diese Richtung? Oder ist jetzt sogar die Chance für die IG Metall da, diese Menschen abzuholen?

Stassek: Wenn man abgesichert ist und sich nicht um Gesundheit oder den Arbeitsplatz sorgen muss, ist man weniger anfällig für populistische Ideologien. Wenn um einen herum aber alles unsicher wird und man auch keine Perspektive sieht, dann ist das der Nährboden für populistischen Parolen. Wir bilden den Durchschnitt der Gesellschaft ab und haben diese Menschen natürlich auch in unseren eigenen Reihen. Wir versuchen, ihnen solidarische Konzepte aufzuzeigen. Wir bitten und fordern sie auf, sich mit einzureihen und für den eigenen Arbeitsplatz und den des Kollegen zu kämpfen.

Benner: Unsere Aufgabe ist es, in den Unternehmen die überzeugenderen Konzepte für Transformation vorzulegen. Das sind keine bequemen Antworten, Menschen müssen sich verändern. Aber die Rechten erheben nur Vorwürfe und haben im Gegensatz zu uns keine Lösungen. Wir sind sehr wachsam, was das anbelangt. Deswegen ist die soziale Gestaltung der Transformation für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft extrem wichtig.

Bei der IG Metall Wolfsburg, der mitgliederstärksten Geschäftsstelle der Gewerkschaft, wurde erst vor kurzem eine junge Frau mehr oder weniger weggeputscht. Nun stehen der IG Metall dort drei Männer vor. Sie sind als Frauen in der IG Metall in Führungspositionen – hat die Gewerkschaft dennoch manchmal ein Problem mit Frauen? Immerhin sind 80 Prozent der Mitglieder männlich.

Benner: Die Wahl in Wolfsburg war kein Putsch, sondern eine demokratische Entscheidung. Frauen machen nur 20 Prozent aus. Aber wir haben mehr als 30 Prozent Frauen in Führungspositionen. Und wir haben einen steigenden Anteil von Frauen, die, so wie in Braunschweig Eva Stassek und als Zweite Bevollmächtigte Garnet Alps, eine Geschäftsstelle leiten. Wir haben Chefinnen unter anderem in Hamburg, Stuttgart, Friedrichshafen, Emden, Kiel, Potsdam oder Ennepe-Ruhr. Mit Birgit Dietze haben wir eine neue Bezirksleiterin für Berlin-Brandenburg-Sachsen. Der Anteil ist steigend. Das Geschehen in Wolfsburg hat nichts mit der Haltung gegenüber Frauen zu tun. Dort ist ja auch Daniela Cavallo zur Stellvertreterin von VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh gewählt worden.

Müssen Sie sich als Frauen dennoch ihrer Einschätzung nach noch einmal anders behaupten als ihre männlichen Kollegen? In Gesprächsrunden mit Arbeitgebern oder Aufsichtsräten sind Sie ja oft die einzigen Frauen oder zumindest in der Minderheit.

Benner: Noch (lacht).

Stassek: Wir arbeiten daran, aber die Männer arbeiten auch mit daran.

Benner: Vereinbarkeit ist mittlerweile ein Männer- und Frauenthema.

Stassek: Ina Deter hat früher gesungen „Neue Männer braucht das Land...“

Benner: „…und ich sprüh’s auf jede Häuserwand“.

Stassek: Wir haben eine ganze Menge neuer Männer, und die wollen sich in Familienarbeit einbringen, ein partnerschaftliches Lebensmodell und die Arbeitswelt anders gestalten. Das finden wir gut und unterstützen es. Trotzdem gibt es natürlich manchmal Situationen – sowohl mit unseren eigenen Kollegen, wie aber auch mit unserem Gegenüber –, die nicht ganz angenehm sind. Aber das sind wir gewohnt, und da können wir uns trotzdem gut in Szene setzen und gut das einbringen, was wir wollen.

Benner: Da stützen wir uns auch gegenseitig.

Was heißt nicht ganz angenehm?

Benner: Eine anstrengende Diskussionskultur manchmal.

Stassek: Das volle Spektrum. Das, was jeder Frau begegnet, wenn sie sachlich Themen vorantreibt und nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg hält. Und wir bewegen uns als Gewerkschafterinnen in unserer Tätigkeit dann natürlich zusätzlich in Entscheidungs-, Macht- und Steuerungs-Gremien, da geht es ja richtig um etwas – um Interessen, um Einflussnahme, um Gestaltung, Mitbestimmung, Teilhabe und eben auch um viel Geld. Da müssen wir aber alle kämpfen, auch ein Kollege.

Benner: Das hängt dann wirklich mehr mit der Funktion als mit dem Geschlecht zusammen. Und die Luft wird nach oben hin einfach dünner. Das ist für Männer auch nicht immer angenehm. Dennoch muss an der Kultur gearbeitet werden, und dafür müssen wir auch mehr Frauen werden. Denn ab

30 Prozent Frauenanteil ändern sich Kultur und Stimmung, das ist der berühmte Token-Effekt. Ich bin persönlich auch lieber in Gruppen mit mehr Frauen anstatt die einzige Frau zu sein. Ich glaube, das geht uns allen so – auch den Männern in der IG Metall.