Demo bei MAN in Salzgitter – Weil: „Sind an Eurer Seite“

Auf einer Betriebsratsinformation bei MAN in Salzgitter haben nach Angaben der IG Metall rund 2000 Beschäftigte am Montagmittag ihren Unmut über die Sparpläne des Unternehmens gezeigt. Zahlreiche Industriebeschäftigte aus Wolfsburg und Braunschweig solidarisierten sich, auch Politiker waren vor Ort, wie etwa Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU).

Anlass ist der Besuch des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD), der zur Stunde das MAN-Werk besichtigt und dort auch auf den MAN-Vorstandsvorsitzenden Andreas Tostmann sowie MAN-Personalchef Martin Rabe.

MAN-Gesamtbetriebsratschef gibt sich kämpferisch

Der Lkw-und Busbauer MAN Truck Bus gehört zum VW-Konzern, in dessen Aufsichtsrat der Ministerpräsident sitzt. Er versprach den Beschäftigten: „Wir von der Landesregierung sind an eurer Seite!“ Sie könne nicht bei MAN durchgreifen, aber Einfluss nehmen. Es müssten jetzt endlich Gespräche aufgenommen werden, damit das zermürbende Warten ein Ende hätte, forderte Weil. „Am Ende der Verhandlung muss eine verlässliche Perspektive stehen und das ist und bleibt ein Produktionsstandort in Salzgitter“, sagte er unter dem Jubel der Mitarbeiter.

Kämpferisch gab sich auch der aus München angereiste MAN-Gesamtbetriebsratschef Saki Stimoniaris, der ankündigte: „Wir werden uns nicht unter Druck setzen lassen.“ Man werde nicht zulassen, dass das Komponentenwerk mit 1400 Beschäftigten aus Salzgitter verlagert werde. Denn das sei nur der erste Schritt, betonten auch Elke Behmer-Geisler und Hüseyin Uc, MAN-Betriebsratsvorsitzende in Salzgitter.

„Komponente nicht kampflos aufgeben“

Das übrigbleibende Logistikcenter würde zur GmbH gemacht und diese Schließlich verkauft. „Diesen Standort würde es dann nicht mehr geben, er würde platt gemacht“, sagte Uc. IG-Metall-Bevollmächtigte (Salzgitter-Peine) Brigitte Runge erklärte: „Wir werden die Komponente nicht kampflos aufgeben“