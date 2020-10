Die SMAG-Geschäftsführer Wolfgang Schnelle und Sebastian Brandes stehen am Standort Salgitter-Bad vor einem Mobilen Antennenmast (AMA), der auf eine Höhe von bis zu 35 Metern ausgefahren werden kann.

SMAG will der Bundeswehr Verteidigungstechnik liefern

Die Militärtechnik wird immer ausgefeilter und schneller: Neue Entwicklungen wie die Hyperschall-Rakete können mehrere Kilometer pro Sekunde zurücklegen und sind damit zu schnell für klassische Abwehrsysteme wie etwa das amerikanische „Patriot“, das seit 1989 auch von der Bundeswehr verwendet wird. Abhilfe schaffen soll nun das „Taktische Luftwaffenverteidigungssystem“ (TLVS). Das gibt es bisher nur auf Papier, das Konzept soll aber von dem gleichnamigen Gemeinschaftsunternehmen des Rüstungsunternehmens MBDA Deutschland und dem amerikanischen Lockheed-Martin-Konzern umgesetzt werden. „Eine Revolution in der Luftverteidigung“, nennt TLVS-Geschäftsführer Dietmar Thelen das neue Verteidigungssystem, an dem über fünfzig mittelständische Betriebe in Deutschland mitwirken sollen.

Schnelle Reaktion durch Richtfunk Eines von ihnen ist SMAG Mobile Antenna Mast, das seit 1974 in Salzgitter-Bad Mobile Antennenträger baut und nach eigenen Angaben weltweit eine marktführende Rolle in diesem Feld einnimmt. Auch bei dem Konzept des neuen Verteidigungssystems spielt die Technik aus der Stahlstadt eine große Rolle. Damit die verschiedenen Einheiten, wie Radarsysteme, Raketenträger und ähnliche mobile Technik den 360-Grad-Radius abdecken können, durch den sich das neue TLVS etwa auszeichnet, müssen die verschiedenen Einheiten über mehrere Kilometer Entfernung stehen – die Kommunikation und Datenübertragung muss über Richtfunk erfolgen. Hier spielt die Technik der SMAG mit ihren bis zu 40 Meter hohen Mobilen Antennenträgern, die in der Branche auch „Salzgitter Masten“ genannt werden, eine entscheidenden Rolle. „Die Verteidigungssysteme müssen bei der aktuellen Bedrohungslage wie etwa Hyperschall-Raketen ebenso schnell und sicher reagieren können. Das stellt die SMAG mit ihren Antennenträgern sicher“, sagt Thelen in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Es ist ein Projekt, das für uns und den Standort ganz wichtig ist“, betont SMAG-Geschäftsführer Wolfgang Schnelle. Denn sollte das TLVS nach einer Testphase in Serienproduktion gehen, könnten die Salzgitteraner mit einem jahrzehntelangen Servicegeschäft planen. „Es ist ähnlich wie beim TÜV – auch diese Anlagen müssen regelmäßig überprüft und gewartet werden“, erklärt Sebastian Brandes, ebenfalls Geschäftsführer der SMAG und Vorstandsvorsitzender der SMAG-Gruppe. „Diese Planungssicherheit sichert Arbeitsplätze in unserer Region“, betont er. Insgesamt 350 Mitarbeiter beschäftigt die Salzgitter Maschinenbau AG am Standort. Noch heute warte das Salzgitteraner Unternehmen die „AMA Patriot“-Antennenmaske, die es 2004 übernommen habe. Die Beteiligung an einem neuen Luftverteidigungssystem für die Bundeswehr könnte somit erneut Serviceaufträge für 30 bis 40 Jahre sichern. „Wir werden dann auch neue Mitarbeiter einstellen und Investitionen tätigen“, sagt Schnelle gegenüber unserer Zeitung. Warten auf den Startschuss Doch auch wenn das Konstrukt steht, die Technik laut TLVS-Geschäftsführer Thelen bereit ist und die ersten Kooperationsverträge mit EU- und einigen Nato-Partnern geschlossen sind, noch ist das neue Verteidigungssystem nicht beauftragt worden. Erst wenn der Bundestag im Bundeshaushalt das System bestätigen würde, könnte im nächsten Jahr mit der Umsetzung begonnen werden. Die Betreiber machen daher Druck. „Die Zeit ist reif, und wir wollen eine Entscheidung herbeiführen. Mit den Industriepartnern stehen wir im Kontakt und warten auf den Startschuss“, sagt Thelen. Er sei optimistisch, dass das Projekt noch in diesem Jahr im kommenden Haushalt berücksichtigt werde. Auch das Verteidigungsministerium bewertet das Projekt in einem Bericht vom Juli diesen Jahres als positiv, stellt aber auch klar: „Diese Einschätzung führt zu keinem ,Entscheidungsautomatismus’.“ Das bedeutet auch für die Salzgitteraner SMAG weiteres Warten. Schnelle und Brandes machen sich daher für das neue Verteidigungssystem stark, dass in Kooperation mit anderen EU- und Nato-Ländern zusammenhängend Ballungsräume und wichtige Infrastrukturen in der EU schützen könnte. „So ein technischer Fortschritt geht nur im Verbund, auch Deutschland könnte sich das allein nicht leisten“, gibt Brandes zu bedenken. Schnelle glaubt dazu an das Zukunftspotenzial für unsere Region: „Die Autobranche ist im Wandel, und vielleicht könnten wir so einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Region weniger auf die Automobilindustrie allein angewiesen ist.“