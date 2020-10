Tui bietet Kunden Homeoffice am Meer an

Die Bundesregierung prüft fortlaufend, inwieweit Gebiete als Risikogebiete einzustufen sind. Wer sich in einem solchen Gebiet aufhält und nach Deutschland einreist, muss sich auf bestimmte Pflichten einstellen.

Berlin. Der Reisekonzern Tui macht in der Corona-Krise wenig nachgefragte Hotelzimmer in Portugal, Spanien und in der Türkei zum Homeoffice.

Reisekonzern Tui macht Hotelzimmer am Meer zum Homeoffice

Europas größter Touristikkonzern Tui will in der Corona-Krise eine Alternative zum Homeoffice im nasskalten Deutschland bieten. Dazu würden in Clubs der Premiummarke Robinson derzeit wenig nachgefragte Familienzimmer zum Homeoffice mit Schreibtisch, Bürostuhl und schnellem Internet umgebaut. „Die ersten Buchungen liegen bereits vor“, sagte Robinson Club-Geschäftsführer Bernd Mäser unserer Redaktion.