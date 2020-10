Lkw-Maut: Muss der Bund Hunderte Millionen zurückzahlen?

Dieses Urteil kann teuer werden für Deutschland: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet am Mittwoch, ob deutsche Behörden die Lkw-Maut falsch berechnet haben. Viel spricht dafür: Der Generalanwalt des obersten EU-Gerichts hat bereits erklärt, in Deutschland seien zu Unrecht die Kosten für die Verkehrspolizei in die Maut einbezogen worden – immerhin 200 Millionen Euro im Jahr.

Wenn der Gerichtshof der Einschätzung des Generalanwalts folgt – was die Richter sehr häufig tun – könnten Rückforderungsansprüche von Transportunternehmen drohen, es geht um viele Millionen Euro.

Deutschland veranschlagt bei Lkw-Maut Kosten für Verkehrspolizei

In dem Fall, über den die Luxemburger Richter urteilen, geht es um die Klage der polnischen Spedition „BY, CZ“. Sie verlangt 12.420 Euro an Maut zurück, die das Unternehmen zwischen dem 1. Januar 2010 und 18. Juli 2011 gezahlt hatte. In die Berechnungen seien die Kosten für die Verkehrspolizei angesetzt worden, obwohl nach EU-Recht bei den Mautgebühren ausschließlich Infrastrukturlasten zugrunde gelegt werden dürfen – also Aufwendungen vor allem für Bau, Betrieb und Instandhaltung der Fernstraßen.

Das Verwaltungsgericht Köln ließ die Kläger noch abblitzen, aber das Oberverwaltungsgericht Münster bat das oberste EU-Gericht in Luxemburg um die Auslegung der entsprechenden europäischen Maut-Richtlinie. Was dann der Generalanwalt des EuGH, Henrik Saugmandsgaard Oe, als Schlussfolgerung vorlegte, löste in der Bundesregierung große Unruhe aus. Lesen Sie hier: Wirrwarr um Toll Collect: Wer kümmert sich um die Lkw-Maut?

EuGH-Generalanwalt gab den Klägern recht

Ja, die deutsche Gebührenkalkulation entspreche nicht dem Unionsrecht, weil die Polizeikosten nicht mit einberechnet werden dürften, erklärte der Generalanwalt. Und ja, einzelne Transportunternehmen könnten auf korrekte Anwendung klagen, auch wenn die Kostenüberschreitungen im Verhältnis zur Gesamtsumme nicht gravierend seien.

Schließlich ist der Generalanwalt auch dafür, Deutschland den Notausgang zu versperren: Die Bundesregierung hatte hilfsweise beantragt, wenigstens die rückwirkende Geltung zu begrenzen, wenn das Gericht den Klägern recht geben sollte. Dafür aber gebe es keinen Grund, so Generalanwalt Oe, eine „Gefahr schwerwiegender wirtschaftlicher Auswirkungen“ durch die Rückerstattung bestehe für die Bundesrepublik nicht.

Fünf Zahlen zum Debakel um die Pkw-Maut Fünf Zahlen zum Debakel um die Pkw-Maut

Für Rückforderungen würden Verjährungsvorschriften gelten

Wie man es nimmt: Die Bundesregierung beziffert den Betrag, der als Kosten des Schwerlastverkehrs für die Verkehrspolizei bei der Lkw-Maut angesetzt wird, auf jährlich 200 Millionen Euro. Auch in der aktuellen Berechnungsgrundlage, dem Wegekostenbericht des Bundesverkehrsministeriums 2018 bis 2022, ist dieser Posten enthalten – berechnet für Autobahnen und Bundesstraßen. Hintergrund: Autobahn GmbH: Wird bal alles gut auf den Schnellstraßen?

Wenn der EuGH tatsächlich den Weg für Rückerstattungsansprüche frei machen sollte, könnte es also teuer werden. Bei Rückerstattungsklagen, hat der Generalanwalt aber schon vorsorglich erklärt, würden die deutschen Vorschriften für Verjährung gelten. Wenn überhaupt, könnten Ansprüche deshalb wahrscheinlich wohl nur für die Jahre ab 2017 geltend gemacht werden.

Die Lkw-Maut beträgt je nach Gewichts- und Schadstoffklasse zwischen 9 und 26 Cent je Kilometer.

Mehr zum Thema: Wie Verkehrsminister Scheuer die deutschen Klimaziele erreichen will