„Viele Jugendliche haben keinen Plan für ihre Zukunft“

Mehr als ein Viertel der Lehrlinge beenden nach Zahlen des Bundesbildungsministeriums ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig. Bei den Studierenden liegt die Abbrecherquote zwischen 17 und

27 Prozent. Für Peter Schürmann ist eine Ursache mangelnde Berufsorientierung. Im Interview spricht der Vorsitzende des Salzgitteraner Vereins Partnerschaft für Lehrstellen über die Qual der Berufswahl und erläutert, wie eine gute Berufsorientierung aussehen sollte.

Peter Schürmann, Vorsitzender des Vereins Partnerschaft für Lehrstellen. Foto: Valea Schweiger (ARCHIV)

Herr Schürmann, wie gut sind Schulabgänger auf die Berufswahl vorbereitet?

Sie sind in vielen Fällen nicht gut informiert, trotz aller Möglichkeiten, die es heute gibt. Viele Jugendliche wissen auch nach dem Schulabschluss nicht, welcher Beruf zu ihnen passt und was sie werden wollen. Viele kennen noch nicht einmal das Ausbildungsangebot in ihrer unmittelbaren Umgebung. Die Berufsorientierung wird leider von Schule zu Schule unterschiedlich vertieft, was dazu führt, dass viele Jugendliche nicht zielgerichtet an das Berufsleben herangeführt werden. Sie kennen zum Beispiel in der Regel zwar die Strukturen von Bewerbung und Lebenslauf, sind aber nicht in der Lage, eine individuelle Bewerbung zu schreiben. Weil sie keinen Plan für ihre Zukunft und eine Ausbildung haben, gehen

70 Prozent der Abgänger der zehnten Klassen weiter zur Schule. Um es kurz zu sagen: Wir haben ein massives Problem mit der Berufsorientierung, und das ist das Signal, dass etwas verändert werden muss.

Warum sind die Abbrecherquoten so hoch?

Weil die Jugendlichen aufgrund der mangelhaften Berufsorientierung oft Vorstellungen von einem Beruf haben, die sich überhaupt nicht mit der Realität im Betrieb decken. Dasselbe gilt für Studiengänge. Das führt zu den hohen Abbrecherquoten und zeigt, wie hoch der Orientierungsbedarf bei Jugendlichen ist.

Ist die Berufsorientierung allein Aufgabe der Schulen? Sind nicht vielmehr die Eltern gefragt?

Eltern müssten ihre Kinder an die Hand nehmen und sie begleiten. Die Eltern kümmern sich aber in vielen Fällen und zunehmend nicht mehr um die Berufsorientierung ihrer Kinder. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Viele Berufe sind sehr vielschichtig geworden; Eltern sind häufig überfordert, ihre Kinder zu unterstützen; und viele Elternhäuser sind sprachloser geworden. Daher wünsche ich mir, dass Unternehmen, die Nachwuchs suchen, noch mehr als bisher den Kontakt zu Schulen suchen, um dort Berufe vorzustellen und zu Praktika einladen. Ich sehe aber auch, dass gerade kleineren Unternehmen dafür Zeit und Personal fehlt. Deshalb könnte diese Aufgabe noch stärker von Innungen oder den Kammern übernommen werden. Sie sollten die Attraktivität einzelner Berufe an die Jugendlichen heranführen. Das gilt ganz besonders für Branchen mit Imageproblemen.

Sie haben von einer Spreizung der Qualität der Berufsorientierung von Schule zu Schule gesprochen. Müssen Schulen aktiver werden?

Ja, sie könnten mehr machen. Sie könnten zum Beispiel noch mehr auf die Betriebe zugehen. Ich denke insbesondere an Gymnasien. Einerseits, weil das duale Studium immer beliebter wird, andererseits, weil sich nicht jeder Abiturient für ein Studium eignet.

Wie sieht es an den Haupt- und Realschulen aus?

Dort wird in der Regel schon viel für die Berufsorientierung unternommen, großen Nachholbedarf sehe ich dagegen an den Gymnasien.

Wie sollte eine gute Berufsorientierung aussehen?

In den Schulen sollten Verfahren, in denen die Kompetenz der Schüler ermittelt wird, Pflicht werden. Nur so können die Schüler dort abgeholt werden, wo sie stehen, und individuell gefördert werden. Im Idealfall würden die Schulen dann noch mit Betrieben zusammenarbeiten, zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften. Aufgabe einer guten Berufsorientierung ist auch, den Jugendlichen Perspektiven für Weiterentwicklung aufzuzeigen. Sie müssen verstehen, dass unser Bildungssystem offen und keine Sackgasse ist. Viele Handwerker zum Beispiel haben ihren Weg ohne Studium gemacht, sind selbstständig, und es geht ihnen wirtschaftlich gut.

Wer will, kann sich über die unterschiedlichen Berufe breit informieren. Warum tun sich viele Schulabgänger dennoch so schwer mit der Berufswahl?

Die Qual der Wahl gab es schon immer und hat sicher auch mit dem Alter der Schüler zu tun. Zugleich ist die Arbeitswelt und mit ihr die Ausbildungsberufe vielschichtiger geworden. Außerdem fehlt vielen Schulabgängern schlicht der Überblick angesichts des großen Angebots. Deshalb fällt die Wahl nach wie vor auf klassische Berufe. Wäre die von mir beschriebene Kompetenzfeststellung dagegen verpflichtend, könnten leichter Berufe herausgefiltert werden, die zum Bewerber passen.

Mitunter entsteht der Eindruck, dass Eltern darauf bestehen, dass ihre Kinder das Abitur absolvieren. Ist das wirklich der beste Weg?

Nein. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass das Abitur immer die beste Lösung für das Kind ist. Viele Jugendliche machen ein schlechtes Abitur, was ihre Chancen bei einer Bewerbung nicht steigert. Die Lösung für diejenigen, die nicht in der Lage sind, ein Studium aufzugreifen, ist das Fachabitur. In beiden Fällen gilt, dass zum Beispiel Handwerksbetriebe diese Bewerber für überqualifiziert halten. Ein geradliniger Haupt- oder Realschüler hat bei ihnen meist bessere Chancen als ein Abiturient. Viele Eltern sehen das allerdings anders – leider.

Warum ist das so?

Für viele Eltern ist das Abitur ihrer Kinder eine Art Statussymbol. Außerdem ist das Abitur ein Instrument, um die Kinder möglichst lange Zuhause zu halten. Ich stelle immer wieder fest, wie schwierig es ist, Eltern davon zu überzeugen, wie wichtig eine ordentliche Berufsausbildung für ihre Kinder ist. Eltern üben oft großen Druck auf ihre Kinder aus, das Abitur zu erlangen. Deshalb fehlt die Offenheit für eine Berufswahl, mit der das Kind glücklich werden kann.

Wie könnte es besser laufen?

Eltern und Kinder sollten das Thema Berufsorientierung offen und gemeinsam angehen. Noch besser wären Foren dafür, zum Beispiel auf Berufsbildungsmessen. Am besten wäre ein Zusammenwirken von Eltern, Schülern, Schulen und Betrieben. Es hat sich bewährt, wenn Auszubildende aus Betrieben in die Schulen kommen und dort über ihre Lehre informieren. Das hat den Vorteil, dass Azubis und Schüler dieselbe Sprache sprechen.

Vor wenigen Wochen hat in Braunschweig unter anderem die Gewerkschaftsjugend der IG Metall auf einer Kundgebung vor dem Entstehen einer Generation Corona gewarnt. Ihre Sorge: Wegen der Corona-Krise verringern sich Praktikums- und Ausbildungsplätze, außerdem werden weniger Ausgelernte übernommen. Sehen Sie die Gefahr auch?

Ja, unbedingt. Schon im Frühjahr mussten viele Angebote zur Berufsorientierung wegen der Corona-Beschränkungen abgesagt werden. Ich sehe auch einen Rückgang der Praktikums- und Ausbildungsplätze. Hinzu kommen Ängste der Jugendlichen, die von Corona ausgelöst werden, und eine Desorientiertheit. Das kann in schlimmen Fällen zu einer Blockade bei Jugendlichen führen. Deshalb muss die Begleitung in Schulen erweitert werden, auch die Berufsorientierung. Ich denke zum Beispiel an virtuelle Workshops und Werkstattrundgänge.

Wie steht es um die Schulabgänger? Stimmt der Vorwurf, dass viele zu passiv sind und ein zu hohes Anspruchsdenken haben?

Meine Beobachtung ist, dass ein Drittel der Schulabgänger selbst aktiv wird, zwei Drittel an die Hand genommen werden müssen. Manche wollen auch gleich fertig und Chef sein und sehen nicht den Weg und die Arbeit, die zu diesem Ziel führen. Es gibt aktuell einen geringen Trend zur Eigenständigkeit, weil die Jugendlichen sehr behütet aufwachsen und sie für kaum etwas kämpfen müssen – zumindest in materiellen Dingen. Das führt nicht selten zu einem hohen Anspruchsdenken. Meine Erfahrung ist aber auch, dass die Jugendlichen dankbar für Impulse sind und sich dann helfen lassen. Außerdem darf man den Jugendlichen keine Vorwürfe machen, sie sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.

Partnerschaft für Lehrstellen

Der Verein Partnerschaft für Lehrstellen ging 1998 aus einer 1997 gegründete Schülerinitiative der Hauptschule Salzgitter-Bad hervor. Er betreut Jugendliche bei der Lehrstellensuche.

Der Verein warb bundesweit für zusätzliche Ausbildungsplätze und betreibt das Lehrstellenportal lehrstellenfuchs.de.

Peter Schürmann ist Vorsitzender des Vereins. Er unterrichtete an der Hauptschule in Salzgitter-Bad und war kommissarischer Leiter der Haupt- und Realschule Baddeckenstedt im Kreis Wolfenbüttel. Gemeinsam mit dem ehemaligen SPD-Spitzenpolitiker Wolfgang Clement war Schürmann Botschafter für Ausbildungsplätze.